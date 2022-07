Gamarra: empresarios anuncian descuentos de hasta 70% en prendas de invierno

Empresarios del emporio comercial de Gamarra anunciaron una campaña de liquidación con descuentos de hasta 70% en sus prendas de la temporada otoño-invierno. Estas ofertas se podrán encontrar desde la primera semana de agosto.

Así lo confirmó la presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, Susana Saldaña. “A inicios de agosto se liquida a precios superbajos: 50%, 60% y 70% (de descuento) en las prendas que estén quedando”, declaró la representante del gremio textil.

Emprendedores de Gamarra enfrentan riesgo de quiebra

Saldaña aclaró que los comercios de Gamarra usualmente realizan descuentos por fin de temporada, pero antes no se habían visto en la necesidad de ofrecer una liquidación de este tipo.

En Gamarra puedes encontrar ropa de todo tipo desde jeans hasta vestidos de fiesta. Foto: composición LR/ Andina/ El Peruano

“Antes de la pandemia se hacía la liquidación, pero no a tales descuentos. Siempre tratamos de liquidar nuestras campañas para pasar a la siguiente, pero esta es muy importante”, indicó Susana Saldaña a La República.

Los empresarios de Gamarra necesitan obtener capital de manera urgente. “Si algunos microempresarios no pueden terminar de liquidar todo y recuperar lo más que puedan de capital, lamentablemente, no van a poder invertir en la campaña que viene y se quedarán con sus productos. Eso, prácticamente, te lleva a la quiebra”, alertó la representante del gremio.

Expectativas negativas para fines del 2022 en Gamarra

A inicios de año, las previsiones en el emporio comercial apuntaban a recuperar el terreno perdido durante la pandemia de la COVID-19, pero ahora intentan no retroceder en lo poco que avanzaron.

Las galerías de Gamarra se han caracterizado por la venta de sus productos a bajos precios y con gran calidad. Foto: composicion LR/Finanzas Económicas/Andina

“Esperábamos que este año fuera más productivo y (pensábamos) que íbamos a poder superar la brecha y pasar del 50% del proceso de recuperación”, indicó la lideresa de la Asociación Empresarial Gamarra Perú. “A diciembre (del 2022), lamentablemente, más que superar el 50%, lo que nos toca es hacer lo necesario para no bajar ese número, no retroceder”, añadió.

Rechazo por mensaje a la nación de Pedro Castillo

La directiva de Gamarra criticó al Gobierno porque los empresarios de su sector “no han podido acceder a ningún tipo de financiamiento o crédito barato”. En mayo se declaró al sector textil en emergencia y se anunciaron créditos de hasta S/ 100.000, pero esta propuesta no se concretó, según Saldaña.

“Absolutamente, no hubo ningún resultado de esa declaratoria”, ya que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no aprobó el fondo de S/ 800 millones, subrayó Susana Saldaña. También enfatizó que la industria textil y de confecciones continúa paralizada en un 50%, con medio millón de puestos de trabajo que aún no se pueden recuperar.

En ese sentido, la lideresa del consorcio comercial rechazó el mensaje a la nación de Pedro Castillo por Fiestas Patrias. “Nos indigna que a la mype se haya dedicado dos líneas, pero ni siquiera se ha mencionado la palabra ‘mype’. En la parte de producción, parece que solo existe la pesca”, sostuvo.