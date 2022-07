Gremios y sindicatos exigen equilibrar senda económica

Un año perdido para el Perú

Oscar Caipo, Confiep

La pandemia nos ha mostrado lo frágiles que somos. El gobierno no ha trabajado por el bienestar del país y eso nos preocupa sobremanera.

Se han ignorado prioridades como la generación de empleo, aliviar la inflación, crisis alimentaria, mejora de servicios de salud y educación. La prioridad del presidente ha sido repartir el poder a personas cuestionadas y promover medidas populistas y arbitrarias, creando más inestabilidad y retroceso. Se requiere comenzar a revertir problemas estructurales que no permiten avanzar hacia el desarrollo como son: la informalidad, la descentralización para cerrar brechas sociales y la corrupción.

Necesitamos unirnos para, mediante el diálogo, trabajar en la siguiente generación de políticas públicas que promuevan un desarrollo pleno, inclusivo y sostenible.

Hubo avance positivo en lo laboral

Gerónimo López, CGTP

Se ha avanzado muy poco porque los proyectos especiales están paralizados. En el tema laboral, creo que ha habido un avance positivo para los trabajadores, como por ejemplo, poner límites a la gestión laboral, que no es más que regular los servicios de tercerización a través del DS N° 001-2022-TR porque los trabajadores no tenían opción de sindicalizarse, de tener relación colectiva, porque les suspendían el contrato. Lo otro es el DS N° 014-2022-TR que modifica el Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Sin embargo, los empresarios mueven todas sus influencias. En el caso de la primera norma, han puesto 47 acciones de amparo.

Está pendiente el Código de Trabajo para centralizar la dispersión de leyes que hay, y se tiene que implementar una política de industrialización.

Compromiso para respetar ley

Leddy Mozombite, FENTTRAHOP

La ley de trabajadoras del hogar ya ha cumplido un año, pero sabemos que su formalización demanda un largo proceso. Estamos en la lucha para que se cumpla con los contratos escritos: no es fácil, ha sido un logro histórico de todas las federaciones, pero aún algunos empleadores se resisten a formalizar a las trabajadoras.

Exigimos al MTPE que tenga una herramienta más viable para que el proceso de formalización sea menos engorroso en su página web, así como en Sunat y una plataforma para el empadronamiento veraz.

A nivel regiones, el trabajo del hogar sigue precarizado, es importante capacitar y difundir desde los ministerios para que haya un mayor avance ya que los derechos son iguales para todos. Solo 3.400 trabajadoras han recibido un contrato, es casi nada.

Frenar las rotaciones excesivas

Leonie Roca, AFIN

La pérdida de institucionalidad vista en el Ministerio de Transportes, de Vivienda y de Desarrollo Agrario han marcado la agenda del primer año de gobierno. Esperamos que deje de suceder porque no se puede avanzar con esos cambios y rotaciones excesivos, donde la calidad de los funcionarios es cada vez menor al no tener gente con experiencia.

Honestamente, los discursos no generan expectativa, creemos más en los hechos. Hasta ahora hemos tenido discursos de promoción de la inversión privada, pero no tienen correlato con los discursos ministeriales. Se espera que se pueda ejecutar el Plan Nacional de Infraestructura y revisarlo socializando con distintos actores así como la agenda de proyectos de Proinversión que ya debe ver la luz.

Sin estabilidad para el agro

Gabriel Amaro, AGAP

El gobierno inició en un contexto de crisis, y luego en vez de dar estabilidad y desarrollo económico para recuperarse del duro golpe de la pandemia, para traer inversiones y recuperar el empleo, se hizo todo lo contrario.

Ha habido cinco ministros de Agricultura y no ha habido estabilidad de ninguno que quiera darle incremento a la productividad y competitividad agraria. Para poder desarrollar el sector agrario se requiere tener controladas por lo menos las variables que forman parte de las estructuras de costos; sin embargo, al haber inflación subió todo y se ha hecho más caro producir, y en medio de eso no se ha dado solución al tema de los fertilizantes. Estamos pidiendo reactivar la mesa agroexportadora y la mesa de trabajo técnico productiva, pero hasta ahora no se abren.

Hoy deben empezar los cambios

Clímaco Cárdenas, Conveagro

Con respecto al sector agrario, en primer lugar resaltamos la modificación del reglamento de la leche evaporada para que la población del país pueda consumir leche pura, esa fue una importante decisión. En segundo lugar puedo resaltar que el gobierno ha llevado adelante el apoyo a las ollas comunes en el contexto de la emergencia agraria. Con el presupuesto que se va a asignar de S/96 millones, los productores esperan que se destine para la compra de alimentos nutritivos de la agricultura familiar nacional. En tercer lugar podríamos incluir la compra de los fertilizantes en la medida que se concrete en los próximos días. Se han aprobado S/348 millones para este fin.

Esperamos que desde hoy empiecen los verdaderos cambios que necesita el sector sin hacer proselitismo.

Garantías políticas y económicas

Julio César Bazán, CUT

Más allá de nuestra justa reivindicación del aumento salarial, negociación colectiva y libertad sindical, nos parece ahora fundamental que el gobierno resuelva los problemas como la crisis alimentaria que se está produciendo, así como la energética y la laboral. Realmente lo que queremos ahora es mayor estabilidad política y económica.

Exigimos que se avance significativamente en la denominada segunda reforma agraria y obtener así los fertilizantes para que los agricultores puedan desarrollar sus siembras y cosechas y no estar cerca de la crisis del hambre por nuestra peligrosa dependencia.

También se debe mantener firme la implementación de una reforma laboral para la adecuación de las normas nacionales e internacionales ante los cambios implementados por las nuevas tecnologías.

Desasosiego por la economía

Julio Pérez Alván, ADEX

El balance del primer año de la gestión del presidente Pedro Castillo es negativo. Él aceptó que no estaba preparado para gobernar por lo que era importante que se rodee de profesionales probos y capaces de enfrentar el complicado contexto internacional. Hay un gran desasosiego y preocupación por la situación económica que perjudica a quienes menos recursos tienen. Nuestro país necesita un clima de predictibilidad y transparencia que aliente inversiones, y medidas que enciendan más motores de la economía.

En ese sentido, las exportaciones pueden ser uno de los motores que aporte a la recuperación del país, para ello se necesitan medidas promotoras que igualen las condiciones en las cuales se desarrollan los exportadores de otras naciones; asimismo, políticas laborales y tributarias que privilegien la generación de empleo.