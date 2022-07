Mensaje a la Nación: Pedro Castillo anuncia que inversión minera alcanzaría los US$ 5.600 millones en el 2023

El presidente Pedro Castillo anunció durante el mensaje a la nación por las celebraciones de Fiestas Patrias que este año la inversión minera llegará a US$ 5.300 millones, mientras que para el próximo año esta cifra alcanzaría los US$ 5.600 millones.

“En el año 2021 la inversión fue de US$ 5.242 millones y para este año se proyecta que llegará a US$ 5.300 millones, habiéndose invertido entre enero y mayo del presente año US$ 1.887 millones y para el 2023 se captarían US$ 5.600 millones”, comentó.

El mandatario también destacó que de acuerdo al Banco Central de Reserva del Perú, el PBI Minero representó el 10% del PBI nacional. “Considerando el efecto multiplicador, la participación se incrementa en 15% del total del Producto Bruto Interno Nacional, contando con los trabajadores directos, indirectos y vinculados a la actividad minera”, señaló.

Asimismo, resaltó que hasta mayo del 2022 la actividad minera ha generado el 64% de las divisas nacionales. “El canon minero registro un récord histórico sumando más de s/ 7,844 millones, reflejando un aumento significativo del 166% respecto a lo reportado en el año 2021″, agregó.