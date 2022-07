Tipo de cambio se elevó hasta los S/ 3,9220 al cierre del miércoles 27 de julio

Este miércoles 27 de julio, el tipo de cambio cerró en S/ 3,9220, monto que significa un incremento de 0,05% respecto a la sesión previa del martes, cuando llegó a S/ 3,9200, según reportó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Por su parte, en el mercado paralelo (Ocoña), la compra se ubica en S/ 3,89 y la venta, en S/ 3,93, según el portal cuantoestaeldolar.pe. Y en las principales ventanillas de los bancos se cotiza en S/ 3,8810 la compra y S/ 3,9650 la venta, informó el BCP.

Al respecto, Alexander Javier Bernaola, trader de Divisas en Renta4 SAB, sostiene que la jornada cambiaria de este miércoles tuvo demanda de corporativos y no residentes, motivo que presionó al alza el dólar.

Por otro lado, precisa que el BCRP colocó swap cambiario venta por US$ 300 millones, US$ 200 millones y US$ 65 millones para que no se deprecie la moneda.