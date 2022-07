Tipo de cambio cerró la jornada con ligera alza y se ubicó en S/ 3,9200, hoy martes 26 de julio

El precio del dólar cerró con ligera alza en la sesión cambiaria de este martes 26 de julio y llegó a S/ 3,9200. Así, la divisa estadounidense avanzó 0,18% en comparación al cierre de la víspera cuando anotó S/ 3,9130, según el reporte del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). En lo que va del 2022, la divisa estadounidense acumula un retroceso de 1,95%.

A la 1:50 p. m. en el mercado paralelo el billete verde cotizaba S/ 3,90 la compra y S/ 3,93 la venta. En tanto, en el mercado bancario se ubicaba a S/ 3,84 la compra y S/ 4,02 la venta en las ventanillas del Banco de Crédito del Perú (BCP).

En lo que va del 2022 el tipo de cambio acumula un retroceso de 1,95%.

PUEDES VER: Afiliación sindical subiría con cambios del Poder Ejecutivo

De acuerdo con Alexander Javier Bernaola, trader de Divisas en Renta4 SAB, la jornada de hoy comenzó con la apertura del mercado en S/ 3,9170, principalmente el día fue ofertado por clientes locales, residentes tuvieron poca demanda y bancos locales renovando con el BCRP, poco flujo en el mercado.

El Banco Central colocó swap cambiario venta por US$ 300, US$ 300 y US$ 186 millones todos a 3 meses, para que no se deprecie la moneda. En el mercado se negociaron US$ 119 millones a un precio promedio de S/ 3,9186.

Las monedas en América Latina amanecieron mixtas y el dólar índex (DXY) cotizando en 107.18 al cierre del mercado.

Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional volvió a recortar las previsiones de crecimiento mundial, advirtiendo que se estaban materializando los riesgos a la baja de la alta inflación y la guerra de Ucrania.

El mercado espera que la Fed aumente las tasas en 75 puntos básicos al concluir su reunión de política monetaria el miércoles. Un aumento de esa magnitud cerraría efectivamente el apoyo a la economía de la era de la pandemia, según reportó Reuters.