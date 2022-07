Precio del euro: ¿por qué su cotización está cercana al dólar y cómo impacta en el Perú?

En lo que va del año, el precio del euro ha experimentado una fuerte caída, tanto es así que, el pasado 13 de julio, alcanzó su estimación mínima en 20 años y llegó a cotizar en US$ 0,998; y el 15 de julio su valoración alcanzó la paridad con el dólar por primera vez en dos décadas, al tener el mismo valor.

Sin embargo, el euro recuperó un poco de terreno desde el viernes 22 de julio, cuando tuvo un tipo de cambio de US$ 1,0230, según la agencia EFE. Estas fluctuaciones en la cotización de la moneda frente a la divisa norteamericana tiene repercusión en Latinoamérica, sobre todo en las relaciones comerciales.

En relación con la moneda local (el sol peruano), el día que ambas divisas alcanzaron la paridad, cotizaron las dos en S/ 3,935. No obstante, para el cierre de la última jornada del lunes 25 de julio, el dólar se ubicó en S/ 3,9130 y el euro en S/ 4,001. Aun así, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) reportó que, en lo que va del año, el precio de la moneda europea presenta una caída de 13,41%.

Mientras tanto, los mercados en el mundo están a la expectativa de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), que podría aplicar una nueva subida en su tasa de interés este miércoles para intentar frenar los altos índices de inflación en el país norteamericano.

¿A qué se debe la caída del euro con respecto al dólar?

La guerra entre Rusia y Ucrania es uno de los principales factores que explica el debilitamiento del euro, explicó el economista Juan Carlos Odar. “Rusia ha estado amenazando de manera creíble que va a bloquear o impedirá el abastecimiento de gas a Europa”, sostuvo el especialista.

Las exportaciones peruanas hacia Europa se verían afectadas por la caída de esta divisa. Foto: Andina

Asimismo, se ha observado un incremento de la inflación en muchas economías consolidadas y países emergentes. Esta subida de precios “en Europa, América Latina y Estados Unidos está alrededor del 9% y 10%”, subrayó Melvin Escudero, economista de la Universidad del Pacífico. Tales aumentos traen como consecuencia el crecimiento de las tasas de interés.

La semana pasada, el Banco Central Europeo (BCE) anunció un incremento en los tipos de interés, el primero en los últimos 10 años. “La tasa de interés con la pandemia en Europa se fue a cero. Pero han anunciado que van a subir, a partir de la semana que viene, a 0,5%”, continuó Escudero. Estos cambios vienen “como una manera de compensar lo que hace Estados Unidos”, manifestó el experto.

¿A qué personas y grupos beneficia la caída del precio del euro?

La dinámica comercial entre Perú y Europa podría verse modificada por la caída de la moneda europea. “Con un debilitamiento del euro, se hace menos atractivo para ellos comprar productos del exterior . Mas empiezan a vender al resto del mundo”, sostiene Odar, director de Phase Consultores.

PUEDES VER: Ministerio de Trabajo modifica reglas para promover la sindicalización

Por ello, sería favorable comprar productos importados de Europa. “Para comprar un producto de un euro (antes) necesitábamos un poco más de un dólar. Ahora ese producto de un euro cuesta un dólar. Ya no se nos hace tan caro”, explicó Odar en este panorama favorable para la importación desde la Eurozona.

Los peruanos que reciben remesas en euros verían disminuida su capacidad de compra. Foto: La República

Además, estos cambios en el valor de las divisas favorecen a los peruanos que tienen planeado viajar al Viejo Continente. “Uno de los beneficios es que uno puede viajar a Europa y será 20% más barato”, indicó Melvin Escudero, presidente de Dorado Investment.

¿Quiénes se ven perjudicados por la baja en la moneda europea?

Por el lado contrario, se ven desfavorecidas los peruanos que reciben remesas en euros, ya que su capacidad de compra se vería reducida. “Digamos, una persona que recibía 600 euros, tenía una capacidad de compra mayor a US$ 600 —eran como US$ 720; ahora son US$ 600 solamente—”, apunta Juan Carlos Ordar.

De igual manera, los exportadores del Perú verían mermado el intercambio con Europa. “Al ser el dólar nuestra moneda de referencia en las exportaciones, sucede que todos los productos que el Perú exporta a Europa son caros”, precisó Melvin Escudero. Este es un punto de preocupación, ya que la Eurozona “es el segundo destino más importante para las exportaciones tradicionales y no tradicionales (peruanas)”, remarcó el experto.