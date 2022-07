Doe Run Perú: Consultores A1 vendió la unidad minera Cobriza por US$ 19,7 millones

La liquidadora de Doe Run Perú, Consultores A1 S.A.C., adjudicó esta tarde los activos que conforman la Unidad Minera Cobriza (UMC) a la empresa Operadores Concentrados peruanos S.A.C. del Grupo Dyer por US$ 19 millones 700.000 en una subasta publica extrajudicial realizada en el distrito de Surco.

Así, tras 12 años de negociación la minera pasará a un nuevo dueño en los próximos 90 días. “En 90 días estamos entregando la mina de forma real, mientras tanto Doe Run Perú en liquidación va a seguir en poder administrativo de la mina”, mencionó Renato Iriarte, gerente general de Consultores A1, a la página de Facebook Dación en pago de Doe Run.

Los activos de la UMC están conformados por 59 concesiones mineras, inmuebles, maquinaria, equipos y vehículos, entre otros. El precio base de la subasta era de US$ 19,6 millones y tuvo como martillero público a Carina Georgina Vargas Malqui. Los interesados para participar debían haber adquirido las bases y entregar a la martillero público, en calidad de oblaje, un cheque de gerencia no negociable a nombre de Doe Run Perú S.R.L, por un monto no menor a US$1 millón 960.000.

Activos de la unidad minera Cobriza

Según se pudo conocer, seis empresas interesadas adquirieron las bases, pero al evento solo se presentó Operadores Concentrados peruanos S.A.C. “Estábamos esperando que se presenten los que habían promedio y ablandaban de comprar la mina, pero no se han presentado porque no tenían la solvencia económica para poder operar”, manifestó Iriarte

Por otro lado, el representante de la liquidadora también se refirió a los anteriores intentos fallidos de venta y destacó que “siempre hubo compradores”, sin embargo, una vez producida la venta no alcanzaba el 66,6% de aprobación de la junta de acreedores requerido para su incorporación al convenio de liquidación.

En cuanto al pago de los trabajadores de la UMC que se encuentran impagos hasta el momento, señaló que se cancelará la deuda en los próximos dos días hábiles cuando se habilite el cheque entregado en calidad de oblaje.

Firma del contrato

Por su parte, Elvis Yupanqui, representante de los trabajadores de la minera, destacó que el contrato de venta contempla la recontratación de los trabajadores y la continuidad de las operaciones de la mina. “Son dos pilares por los que hemos luchado”, comentó.

Asimismo, destacó que la UMC tiene amplias reservas que garantizará el empleo de más de 500 trabajadores. “En su mejor momento Cobriza trabajaba con más de 1.200 trabajadores produciendo 9.000 toneladas diarias”, sostuvo.