Agro Rural comercializaría fertilizantes al 2023

El Ejecutivo presentó ayer el proyecto de ley que declara de necesidad pública y de interés nacional la sostenibilidad de la campaña agrícola 2022-2023 y autoriza excepcionalmente al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), a través de Agro Rural, a adquirir y comercializar, de forma subsidiada, fertilizantes químicos en favor de los productores agrarios. Estaría vigente hasta el 30 de setiembre de 2023.

Asimismo, se solicita a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, disponer del trámite con carácter de “muy urgente”.

Se debe recordar que el 12 de julio, Agro Rural inició el proceso de la tercera convocatoria de compra internacional de fertilizante urea, ya que los dos primeros no prosperaron. Esta termina el 27 de julio, con lo que se busca asegurar la campaña agrícola que inicia en agosto. No obstante, las últimas fases de la convocatoria como la evaluación, negociación y adjudicación son prorrogables, por lo que no se descarta que pueda extenderse hasta el 30 de julio.

El PL del Ejecutivo también señala que los fertilizantes que adquiera y comercialice Midagri, a través de Agro Rural, favorecerá a los productores que tengan hasta 10 hectáreas según el padrón de Productores Agrarios. También se autoriza la contratación de bienes y servicios necesarios para la entrega y distribución.

Por su parte, Clímaco Cárdenas, presidente de Conveagro, manifestó a La República que considera que no se está llevando un proceso plenamente transparente. “No hay un informe transparentado [con respecto a la compra], hay demasiado oscurantismo, imaginamos que es por el temor de seguir fallando. Si compran carga que ya está en alta mar o que ya está en el Perú realizarán la entrega en agosto, de lo contrario es inviable. Hacemos un llamado al ministro Alencastre para que informe, porque estamos esperando el fertilizante y ya hay muchos cultivos que están perjudicados”.