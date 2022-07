Precio del dólar cierra con ligero retroceso y se ubica en S/ 3,913

El precio del dólar cerró a la baja durante la jornada de este lunes 25 de julio y se ubicó en S/ 3,9130. De esta manera, registró un ligero retroceso de 0,08% en comparación al cierre del último viernes cuando llegó a S/ 3,9160, según reportó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

En el mercado paralelo, la divisa estadounidense cotizaba en S/ 3,89 la compra y S/ 3,92 la venta. En tanto en el mercado bancario, se ubicaba en S/ 3,874 la compra y S/ 3,946 la venta en las ventanillas de Interbank.

Alexander Javier Bernaola, Trader de Divisas en Renta4 SAB, explicó que la jornada de hoy comenzó con la apertura del mercado en S/ 3,912, en donde hubo demanda de no residentes y poco flujo en el mercado. Así, el BCRP colocó swap cambiario venta por US$ 200, US$ 300 y US$ 100 millones a 3 meses, para que no se deprecie la moneda.

De esta manera, en el mercado se negociaron US$113 millones a un precio promedio de S/ 3,9143.

“Las monedas en LATAM amanecieron mixtas y el dólar índex (DXY) cotizando en 106.45 al cierre del mercado. Debido a la inflación que se mantiene elevada, la FED hoy apunta al incremento de la tasa de interés en al menos 75 puntos básicos, esto contribuye a respaldar que el dólar lo ven como un activo refugio seguro”, mencionó el experto de Renta4 SAB.