Twitter gana US$ 243,3 millones hasta junio, un 82% más que en 2021

Twitter ganó unos US$ 243,3 millones en el primer semestre de 2022, un 82% más que los US$ 133,7 millones registrados en el mismo periodo de 2021 , pese a sufrir unas pérdidas de US$ 270 millones durante el segundo trimestre del año.

Según ha anunciado este viernes, la empresa tecnológica estadounidense facturó US$ 2.377,6 millones entre enero y junio de 2022, un 6,8% más, pese a que sus ingresos descendieron un 1,16% en el segundo trimestre hasta los US$ 1.176,7 millones.

La publicación de estos resultados llega después de que un tribunal especializado en disputas comerciales de Estados Unidos haya decidido que el juicio entre Twitter y el multimillonario Elon Musk se celebre el próximo octubre y dure cinco días.

Twitter denunció a Elon Musk ante la Corte con sede en Wilmington (Delaware, EE. UU.) para forzarle a comprar la empresa, después de que él notificara su intención de romper el acuerdo anunciado el pasado abril por US$ 44.000 millones.

