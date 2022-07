Retiro de AFP 2022: ¿en qué fecha puedo enviar la solicitud, según mi número de DNI?

¿Decidiste liberar tu dinero de las AFP? Todavía tienes opción para retirar hasta S/ 18.400 de tus fondos individuales. Este proceso inició el 13 de junio, y desde la semana pasada más de 420.000 afiliados pudieron acceder a la primera entrega de dinero por un monto máximo de S/ 4.600 (1 UIT). Del 12 al 25 de julio, los afiliados del Sistema Privado de Pensiones (SPP) tienen una nueva oportunidad de iniciar el trámite. Esta semana corresponde a los afiliados cuyo DNI termina en 2 y 1.

El proceso para desembolsar el dinero está dispuesto en tres partes. La primera entrega se realiza 30 días después de ingresada la solicitud. En un plazo similar se hacen los siguientes pagos, con topes de S/ 4.600 (1 UIT) y S/ 9.200 (2 UIT), respectivamente.

¿Cómo enviar mi solicitud para de retiro AFP 2022?

Sigue estos pasos para registrar tu solicitud de retiro en la AFP donde se encuentran tus fondos:

1. Ingresa al link habilitado por la Asociación de AFP

2. Lee con atención las preguntas frecuentes y el cronograma aprobado para los retiros

3. Ingresa en el botón ‘iniciar la solicitud’

4. Indica tus datos personales. Para ello deberás tener tu DNI a la mano. Luego, indica la casilla ‘no soy un robot’ y procede con la opción ‘consultar’

5. Si el último dígito de tu DNI está de acuerdo al cronograma, pasarás a la ventana donde te piden verificar identidad

6. Coloca la clave web de tu AFP. Si no la recuerdas o nunca la creaste, en esta nota podrás averiguarlo

7. Si el sistema te pide esperar unos minutos, puede ser porque está saturado. Intenta actualizar la página

8. Luego de que la web haya validado tu información, debes elegir la opción ‘registrar solicitud’

9. Aparecerá otra ventada con sugerencias para invertir tu dinero de AFP. Selecciona ‘entendido’

10. Finalmente quedan tres pasos: elegir el monto a retirar, indicar datos personales (como correo, cuenta bancaria, dirección) y un resumen de tu trámite.

Cronograma de retiro AFP 2022

El cronograma oficial para retiro de AFP está ordenado de acuerdo al último dígito en el DNI de los aportantes. Debes ingresar al sistema solamente en el día que te corresponde, y en el horario de lunes a viernes entre 8.00 a. m. y 6.00 p. m. El plazo final vence el 10 de septiembre de 2022.

El cronograma oficial para retiro de AFP está ordenado de acuerdo al último dígito en el DNI de los aportantes. Infografía: La República.

Link para retirar mi AFP

La web oficial para retirar tu dinero de AFP es https://www.consultaretiroafp.pe/#/bienvenido. La Asociación de AFP recomendó digitar esta dirección directamente desde tu navegador para evitar estafas, ya que enlaces enviados por redes sociales y correo electrónico podrían llevarte a una web falsa. También hicieron énfasis en que la página de retiro no exige colocar la clave de tu cuenta bancaria.

Asimismo, las AFP no envían mensajes de texto u otro tipo de comunicación solicitando información personal. Es importante que no brindes a terceros el acceso a tu cuenta para evitar suplantación. “La información de tu fondo AFP es confidencial, no la compartas”, sostuvieron.