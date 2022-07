Cobre de referencia sube levemente ante menores temores en Europa por el gas ruso

Los precios del cobre y la mayoría de los demás metales básicos se recuperaban el miércoles de mínimos de varios meses, ya que las sólidas ganancias corporativas de Estados Unidos y la disminución de los temores sobre el suministro de gas en Europa impulsaban el apetito por los activos de riesgo y los mercados bursátiles mundiales.

Según informó la agencia Reuters, el cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía un 1,7% a US$ 7.404 la tonelada, lo que llevaba las ganancias desde el mínimo del viernes pasado a alrededor del 6,5%. Sin embargo, los precios siguen más de un 30% por debajo de su máximo histórico de marzo.

Los inversores ahora esperan un aumento de la tasa de interés estadounidense de 75 puntos básicos la próxima semana en lugar de un aumento de 100 puntos básicos, que habría sido más perjudicial para el crecimiento económico. Pero las autoridades del Banco Central Europeo están considerando elevar el jueves la tasa de interés en 50 puntos básicos, más que lo esperado.

Un dólar estadounidense más débil en los últimos días también ha ayudado a los metales que cotizan en el billete verde, al hacerlos más baratos para los compradores con otras monedas. Los metales y las acciones se desplomaron en los últimos meses y el dólar alcanzó máximos de 20 años en medio de una alta inflación y el rápido aumento de las tasas de interés, que amenazan con empujar a muchos países a la recesión.

“En el muy corto plazo, casi todo parece sobrevendido y muy susceptible a un repunte de alivio”, dijo Marcus Garvey, analista de metales industriales de Macquarie.

Sin embargo, agregó que el débil crecimiento económico había empeorado las perspectivas para el uso de metales, pues “es una situación de vender los repuntes hasta que veamos algo mejor en el lado de la demanda”.

China: mayor consumidor en problemas

China, el mayor consumidor de metales, no enfrenta una recesión, pero las restricciones por el COVID-19 han frenado a la industria y los desarrolladores inmobiliarios están luchando por evitar un incumplimiento de pagos.

Por el lado de la oferta de cobre, la minera chilena Antofagasta redujo su objetivo de producción para todo el año a entre 640.000 y 660.000 toneladas. Sin embargo, muchos analistas esperan que la oferta de cobre crezca con fuerza hasta 2023.

Entre otros metales básicos, el aluminio subía un 2,4% a US$ 2.446 la tonelada, el zinc ganaba un 2,1% a US$ 3.011, el níquel sumaba un 3,5% a US$ 21.325, el plomo avanzaba un 1,2% a US$ 2.010 yel estaño bajaba un 1,3% a US$ 24.500. La mayoría de los metales han caído entre un 25% a 50% desde sus máximos de marzo.