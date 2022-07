Se registra desabastecimiento de GLP en grifos de Lima

Los transportistas muestran preocupación ante la falta de Gas Licuado de Petróleo (GLP) que se registra con mayor fuerza desde este martes 19 de julio. Un equipo de La República recorrió los grifos de tres distritos de Lima para verificar el desabastecimiento.

En San Juan de Lurigancho, algunos grifos no venden GLP, mientras otros no tienen reserva suficiente. Según trabajadores, el problema comenzó desde ayer y su tarifa se incrementó en S/0,40.

Incluso, los trabajadores de estos grifos indicaron que les informaron que no hay combustible en Lima, por lo que están trayendo GLP desde Paracas. Se registra desabastecimiento desde la cuadra 5 de la avenida Wiesse y toda la avenida Próceres de la Independencia.

Se registra desabastecimiento de GLP en Lima. Foto: Mary Luz Aranda-URPI/LR

Caso similar ocurre en el Rímac, donde se evidenció la molestia de varios conductores que, pese a realizar una larga cola, no lograron acceder al combustible. En esa línea, su costo aumentó de S/8,99 a S/9,32. Según los encargados, los oleajes anómalos en el litoral sería la causa de que no haya GLP. Esto se verificó en los grifos de la avenida Francisco Pizarro.

“Vengo hoy día y me encuentro con la sorpresa que no hay gas. Dicen que están al tope. Ayer conseguí normal y hoy no puedo trabajar”, comentó un mototaxista del distrito.