Produce: 32 startups internacionales iniciarán sus operaciones en el Perú

El Ministerio de Producción (Produce) informó que un total de 32 startups internacionales de diversos rubros iniciarán sus operaciones en Perú, luego de ser seleccionadas en el concurso de atracción de emprendimientos extranjeros: Startup Perú PLUG 2G, convocado a través del programa ProInnóvate.

“Se trata de emprendimientos dinámicos de alto impacto y que al iniciar operaciones en el país, generarán nuevos empleos y ventas y que permitan sofisticar y diversificar la matriz económica”, destacó Produce en una nota de prensa.

Las startups seleccionadas provienen de Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Uruguay, Bolivia, México y Panamá. Asimismo, pertenecen a los sectores de software; logística y transporte; e-commerce; fintech; agritech; biotech; edtech; construcción y vivienda; salud y bienestar; civictech; e información y comunicaciones.

De acuerdo con Produce, el objetivo de Startup Perú PLUG 2G es atraer la instalación de startups extranjeras en etapa de escalamiento que reconocen al Perú como un mercado atractivo o un hub de operaciones en Latinoamérica. “Se espera que al finalizar la ejecución de sus proyectos estos emprendimientos hayan logrado formalizarse en nuestro país, contratando capital humano especializado y generando ventas y/o exportaciones desde Perú y/o levantamiento de capital”, menciona.

¿A qué beneficios acceden las startups seleccionadas?

Las startups seleccionadas recibirán un cofinanciamiento no reembolsable de hasta US$ 38.000 para sus proyectos en Perú, además de un programa de inmersión y acompañamiento legal y comercial para su establecimiento en el país que estará a cargo de las incubadoras o aceleradoras de negocios de la red de ProInnóvate, tales como Emprende UP, Endeavor Perú, HUB UDEP, Nexum PUCP, USIL Ventures y UTEC Ventures.

El tiempo esperado de ejecución de los proyectos es de hasta 12 meses y el líder deberá permanecer al menos 12 semanas en el Perú. El financiamiento del proyecto estará compuesto por el aporte de ProInnóvate (70%) y el aporte del equipo emprendedor (30%).