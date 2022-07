Midagri: Abastecimiento en mercados mayoristas se mantiene y no hay razón para alza de precios minoristas

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) informó que, en el segundo día del paro nacional convocado por un sector de transportistas y agricultores, el abastecimiento de alimentos a los mercados mayoristas de Lima se ha realizado de manera fluida.

César Santisteban, director general de Estadística, Seguimiento y Evaluación de Políticas del Midagri, detalló que en el Gran Mercado Mayorista de Lima (GMML) se ha registrado este 19 de julio el acceso de 4.881 toneladas de alimentos, monto inferior en 8,3% en comparación a las 5.393 toneladas en promedio de los últimos martes.

En el caso de la papa, se registró el ingreso de 1.202 toneladas, cifra que experimentó un descenso de 34,4% en relación con los cuatro últimos martes, cuando entraron en promedio 1.833 toneladas. “Esta caída se explica porque ayer ha entrado el doble de papa. Eso frena el envío porque si no hay un sobre stock”, manifestó Santisteban a La República.

Por su parte, en el Mercado de Frutas n°. 2 de La Victori ingresaron un total de 2.378 toneladas, volumen superior en 15,1% en comparación a las 2.065 toneladas en promedio que llegan los martes.

“La situación es normal en cuanto al tema de abastecimiento. El descenso en ingresos se debe a que los stocks están por encima del 90%. Ha sido más o menos el mismo escenario lunes anteriores en que ha habido paro. Hubo buenos ingresos sábado, domingo y lunes, lo lógico es que ante esa situación los martes y miércoles (el abastecimiento) disminuya un poco, pero prácticamente se mantiene el stock”, señaló.

Finalmente, el funcionario enfatizó que no hay ninguna razón para que los precios minoristas se disparen porque no hay desabastecimiento. “Todo está normal, no hay incremento de precios, no hay ningún sustento técnico para que haya alza de precios en los mercados minoristas, todo se mantiene”, concluyó.