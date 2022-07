El cobre vuelve a caer este martes en medio de temores por desaceleración en China

Los precios del cobre caían este martes, ya que las preocupaciones sobre la demanda debido a la desaceleración del crecimiento en China, su principal consumidor, y en otros lugares se veían reforzadas por el aumento de los inventarios, mientras que un dólar más bajo proporcionaba cierto apoyo.

Según informó la agencia Reuters, el cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajaba un 1,3% a US$ 7.328 la tonelada a las 1104 GMT (06:04 a.m. del martes), lo que supone una caída de más del 30% desde el máximo histórico de US$ 10.845 la tonelada en marzo.

Los precios se habían recuperado el lunes, ya que los operadores reducían las apuestas sobre la magnitud con la que la Reserva Federal de Estados Unidos subirá las tasas de interés a finales de este mes.

“Los metales individuales no están siendo impulsados por sus propios fundamentos, los factores macro son los que impulsan los metales en este momento”, dijo Caroline Bain, economista jefe de materias primas de Capital Economics.

Las ciudades chinas han levantado las restricciones del COVID-19, pero el banco japonés Nomura dijo que 41 ciudades chinas estaban aplicando actualmente confinamientos totales o parciales o algún tipo de medidas de control basadas en distritos, lo que afecta al 22,8% del PBI del país.

“Los confinamientos en China aún no han terminado, ni tampoco los factores adversos de la demanda”, dijo un operador de cobre. “Se esperan más subidas de las tasas de interés (...) No veo muchos aspectos positivos en este momento. El dólar es más débil hoy, pero eso podría cambiar rápidamente”.

Una moneda estadounidense más baja hace que las materias primas que cotizan en el billete verde sean más baratas para los tenedores de otras divisas, lo que podría ayudar a la demanda. Pero se espera que la Reserva Federal vuelva a subir las tasas de interés otros 75 puntos básicos a finales de este mes, lo que impulsará al dólar.

Entre otros metales básicos, el aluminio operaba estable a US$ 2.426 la tonelada, el zinc bajaba un 1,7% a US$ 2.956, el plomo caía un 2% a US$ 1.958, el estaño cedía un 1,2% a US$ 24.415 y el níquel ganaba un 3,46 a US$ 21.400.