Principales bancos de EE. UU. redujeron hasta en 37% sus beneficios en el primer semestre del 2022

Los principales bancos de Estados Unidos, JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, Goldman Sachs y Morgan Stanley, informaron que redujeron sus beneficios en el primer semestre de 2022 en comparación con el mismo periodo del año pasado.

El banco más grande de Estados Unidos, JPMorgan Chase, anunció que obtuvo un beneficio de US$ 16.931 millones en el primer semestre de 2022. El resultado es menor en un 35,49 % lo registrado en el mismo periodo del año pasado. En tanto, el banco de inversión Morgan Stanley registró una baja de 19,26 % en sus beneficios de la primera mitad del año.

Les siguió Wells Fargo, la cuarta entidad bancaria de Estados Unidos en activos, que dio a conocer el pasado viernes que en los primeros seis meses del año tuvo unas ganancias netas de US$ 6.790 millones, lo que representa un descenso de 36,39% interanual

Por su parte, el banco Citigroup anunció el mismo viernes un beneficio neto de US$ 8.853 millones en los primeros seis meses de 2022, un 37 % menos que en el mismo periodo de 2021, cuando logró 14.135 millones, debido a un mayor costo del crédito y mayores gastos.

Por su parte, el Bank of America, el segundo mayor banco de Estados Unidos, anunció hoy que ganó en el primer semestre del año US$ 13.314 millones de dólares, un 22,92 % menos que en 2021. Finalmente, el grupo financiero estadounidense Goldman Sachs presentó unos beneficios netos de US$ 6.866 millones durante el primer semestre, una reducción de 44,27% interanual.

