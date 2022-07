Bono de S/ 550: ¿qué trabajadores serán beneficiados y cuándo se hará el pago?

Representantes de los servidores públicos firmaron un acuerdo histórico con el Gobierno, ya que por primera vez hicieron un pacto con implicancias económicas. El documento suscrito el 30 de junio indica que los trabajadores estatales accederán a un bono extraordinario de S/ 550 y al aumento de salario gracias a la negociación colectiva.

“Este es un convenio colectivo cuya cobertura es inédita en la negociación colectiva del Estado ”, sostuvo el abogado Ricardo Herrera. Mediante este entendimiento, aproximadamente, 565.000 trabajadores obtendrán los beneficios descritos, que representan un costo fiscal de uno S/ 830 millones del presupuesto público.

¿Cuándo se pagará el bono de S/ 550?

El convenido entre el Ejecutivo y los empleados públicos indica que el bono de S/ 550 será pagado en diciembre de 2022. Para cubrir esta demanda, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó un desembolso de S/ 316 millones.

Trabajadores del Estado tendrán aumento de sueldo y bono de S/ 550

Como siguiente paso, los sindicatos de cada institución llevarán a cabo un proceso de negociación descentralizado con el Gobierno. En dicha instancia, no se volverá a conversar sobre los acuerdos tomados a nivel nacional. Sin embargo, las partes podrían ponerse de acuerdo en torno a la entrega de un nuevo bono por cierre de pliegos.

¿A qué trabajadores públicos les corresponde el bono de S/ 550?

Los trabajadores públicos de las siguientes modalidades serán beneficiados con el bono extraordinario:

Régimen 276

Régimen 728

Servicio Civil

Carrera especial penitenciaria

Carrera especial diplomática

De esta manera, los gremios de las carreras especiales de salud y educación negociarán a nivel sectorial.

Se conoció que los empleados del régimen 276 obtendrán un aumento mensual promedio de S/ 222,7. En tanto, el resto de servidores verán incrementados sus sueldos en S/ 840 al año.

Nombrados, CAS y terceros: ¿en qué se diferencian estas modalidades?

Como su mismo nombre lo indica, los empleados nombrados fueron incorporados a la función pública o a la carrera pública. “Los trabajadores nombrados son aquellos que tienen un contrato a tiempo determinado”, explica Julio César Bazán, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

El régimen especial de contratación administrativa de servicios (CAS) es una modalidad especial de contrato laboral que se puso en efecto el 29 de junio del 2008. Esta vincula una entidad pública con una persona natural que presta servicios de manera no autónoma. Mientras que los trabajadores ‘por terceros’ prestan servicios como trabajadores dependientes, pero no son reconocidos como tales debido a que no se encuentran dentro de las planillas del Estado, sino que emiten recibos por honorarios.