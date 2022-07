Luz verde en el Congreso para una masificación del gas limitada

Ocho meses después de presentado, y casi contra el tiempo por el cierre de la legislatura -pese a ser una consigna de campaña de todas las tiendas políticas-, el Proyecto de Ley 679 para la masificación del gas natural recibió finalmente el visto bueno en el Pleno del Congreso, pero con poderosas modificaciones que podrían frustrar su puesta en marcha en plena crisis energética global, según especialistas consultados.

El documento original del Ejecutivo incluía tres grandes ejes para garantizar la seguridad energética del país: la promoción de proyectos para la masificación del gas natural, un mecanismo de “compensación para el acceso descentralizado” a este recurso, y la implementación de una agencia de inventarios de combustibles. Solo el último, clave también en la lucha contra la especulación en grifos, llegó a buen puerto sin mayores modificaciones.

Los cambios más sensibles se dan en el segundo capítulo, orientado a nivelar los precios finales del gas para los usuarios del servicio de distribución por ductos. La Comisión de Energía y Minas decidió, luego de escuchar las recomendaciones de expositores como la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), que dicho mecanismo sería solo otorgado a favor de los usuarios del Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh) y algunas mypes.

No es, pues, aquel modelo planteado desde un principio por el Gobierno para colocar infraestructura de gas con fondos públicos en todas las ciudades grandes, a fin de generar demanda partiendo por el transporte. Es decir, masificar para todo el país y para toda actividad, con precio regulado.

Lima y Callao tienen con Cálidda la cobertura más grande de gas domiciliario: 1 millón 154.628 usuarios a mayo, seguido muy de lejos por Quavii, con solo 173.704 para Cajamarca, Lambayeque, La Libertad y Áncash. Contugás y la encargatura de Petroperú juntas no llegan ni a la mitad de este último.

Abismal diferencia provocada, precisamente, por el modelo que la ley original intentaba dejar atrás, el cual planteaba un avance progresivo, pero en el que el Estado no podía invertir directamente para que la concesionaria tienda ductos donde hubiera menor demanda.

Un tropiezo para la masificación que se ve alentado por la desaparición de la tarifa única, piedra angular para atraer más usuarios -y, con ello, generar una mayor demanda que permita rápidamente dejar atrás los subsidios-, debido a que la modificación del Congreso la restringe únicamente para negocios pequeños y poblaciones vulnerables, pero no toma en cuenta al gran comercio, transportistas y residenciales, los cuales pierden otro incentivo para traer el gas a su ciudad.

Otros cambios para la seguridad energética

La modificación del PL 675 también contempla, como propuso Minem, la creación de una Agencia de Inventarios de Combustibles (AIC), que deberá proveer, administrar y disponer de instalaciones de almacenamiento de hidrocarburos pertenecientes al Estado, a fin de garantizar el abastecimiento de combustibles líquidos y GLP.

La norma aprobada también accede a que el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) sea destinado para la masificación del gas mediante financiamiento total o parcial de las conexiones. También le da personería jurídica propia de derecho privado, con recursos que no tienen la calidad de fondos públicos y de carácter intangible.

La palabra

Pedro Castillo, presidente de la República

“Aprovechando que el Congreso acaba de aprobar la ley de masificación del gas, empezaremos por Ayacucho. Llamo al Ministerio de Energía y Minas para que, a la brevedad, convoque al gobernador”.

La clave

Tanque. Más de 20.000 usuarios, en lo que va del año, han convertido sus autos a GNV por el alza de petróleo. Pero faltan más grifos en provincia.

Polución. El alza del balón de GLP ha provocado que más del 90% de ollas comunes en el Perú cocine con leña. El gas natural sería una alternativa plausible.

Ejecutivo debe observar cambios

Enfoque: por Erick García, exdirector de la DGH

Han desnaturalizado la norma enviada por el Ejecutivo para masificar el gas para todos los peruanos. Para que tengas gas natural necesitas que haya una empresa concesionaria y una red frente a tu casa. La ley original atendía este problema: para las áreas donde no hay operador se daba un incentivo económico, al igual que para la construcción de ductos, pues daba dinero para las zonas no atendidas a “costo hundido”.

En este momento, el Perú tiene 12 regiones con gas, pero muchas de las zonas no están atendidas porque no están consideradas. En el norte o sur son pocos usuarios y tienen que pasar 8 años para ver a quiénes les tocaría porque es cálculo de tarifa. Esta norma iba a replicar lo que pasó en Lima y Callao, decirle al concesionario: “Este distrito no está considerado, hazlo porque aquí te traigo el dinero”. Con este esquema puedes masificar el Perú rápidamente.

Lo correcto es que el Ejecutivo observe esta ley y la devuelva al Congreso. Y que se explique el sentido de la norma a los congresistas que, quiero pensar bien, han firmado por desconocimiento.