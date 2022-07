Turismo y restaurantes: IGV de 8% generaría hasta 500.000 empleos

El pleno del Congreso aprobó el jueves el texto sustitutorio de la ley que reduce a 8% el impuesto general a las ventas (IGV) que pagan las micro y pequeñas empresas (mypes) del rubro de restaurantes, hoteles, alojamiento turísticos, servicios de catering y concesionarias de alimentos.

La autógrafa, que aún debe pasar por el Ejecutivo, tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del 2024 y busca ayudar en la recuperación de las mypes de este segmento económico que ha sido uno de los más afectados por la pandemia de la COVID-19. Y que las empresas del sector servicios se redujeron en 26,6% entre el 2019 y 2020, siendo los hoteles y restaurantes quienes más retrocedieron con -43,6% (Ver infografía).

La norma especifica que accederán al beneficio las mypes afectas al IGV cuyo 70% de sus ingresos provenga de las actividades antes mencionadas. Además, deberán cumplir con las características establecidas en el artículo 5 del D.S. n° 013-2013-Produce que califica como micro y pequeña empresa a aquellas que tienen ventas anuales menores a las 150 UIT (S/690.000) y 1.700 UIT (7 millones 820 mil soles), respectivamente.

No obstante, la propuesta legislativa aclara que quedan fuera de la ley las empresas que, pese a cumplir las anteriores condiciónes, tengan vinculación económica con otras empresas o grupos económicos nacionales o extranjeros o conformen un grupo económico que en conjunto incumplan los requisitos.

Impacto de la reducción

Daniel Hermoza, director de Mypes Unidas del Perú, menciona que de aprobarse la autógrafa por el Ejecutivo, ayudará a compesar las pérdidas que registraron estos negocios como resultado del incremento de la inflación y la disminución del consumo.

“Lo que está haciendo el Congreso es evitar la quiebra masiva de restaurantes y compensar la pérdida de miles de empresarios”, comentó a La República.

En ese sentido, Hermoza estima que " a nivel nacional serían mucho más de 100.000 las empresas que podrían verse beneficiadas”.

Por su parte, Carlos Canales, presidente de la Cámara Nacional de Turismo afirma que la medida permitirá durante su vigencia que los restaurantes abran nuevos locales y vuelvan a contratar personal.

“Calculamos que con la demanda que se va a incorporar en los próximos dos años deberíamos estar por lo menos ya incorporando más de 500.000 trabadores al sector”, estima.

En tanto, Ana María Choquehuanca, presidenta de la Asociación PYME Perú, enfatiza que la efectividad de la norma dependerá del nivel de focalización que se realice en su implementación.

“Hay que determinar verdaderamente a quién va (...). Se tiene que focalizar a los sectores más reprimidos”, recomienda.

No obstante, considera quelas medidas de reactivación no deben enfocarse por el lado de la tributación. “Tributa el que vende y tiene ingresos y en este momento las pymes no tienen ingresos”, dijo.

Datos

En contra. En los días previos, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) manifestó que estaba en contra de esta propuesta porque considera que una tasa reducida del IGV distorsiona y dificulta su aplicación.

Impacto fiscal. El MEF calcula que la iniciativa legislativa tendría un costo fiscal de S/ 690 millones. La estimación no incorpora la cuantificación del incremento del fraude fiscal asociado a este proyecto.