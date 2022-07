¿Por qué Puno recibió un histórico monto por canon minero para este 2022?

En lo que va de este 2022, el Gobierno nacional ha realizado transferencias a los Gobiernos regionales, recursos que provienen del canon minero a raíz de las operaciones que se desarrollan en el país. Precisamente, una cifra que ha captado la atención es la que recibirá la región Puno.

Se trata de una cantidad histórica para Puno. Solo el año pasado recibió S/ 114.5 millones; sin embargo, para este 2022, la cifra se elevó a S/ 525.8 millones, es decir, casi cinco veces más. Y si tenemos en cuenta el histórico de los últimos cinco años, de acuerdo al portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), captó 289.1 millones de soles.

Si tenemos en cuenta las cifras antes detalladas, en efecto, el monto asignado para este año es inusual; no obstante, en ese mismo sentido, de acuerdo al análisis con relación a los reportes del MEF, precisamente es Puno la región que presenta la menor ejecución en gasto. No supera el 60%.

¿Por qué aumentó el canon minero?

El economista Glenn Arce explica que el principal motivo para este incremento en el presupuesto por canon es el precio que tuvieron los minerales el año pasado. “El oro, la plata y el cobre son nuestras principales exportaciones de la industria extractiva. El año pasado, los precios estuvieron por las nubes, con montos históricos”, sostuvo.

De ese modo, de acuerdo al especialista, se generó el incremento natural del canon y las regalías, así como la recaudación por el impuesto de sobreganancias mineras. “El canon que los Gobiernos regionales y locales reciben hoy es producto de lo recaudado en el 2021″, refirió.

Minería. La renta minera se convierte en canon y regalías que alimenta las cuentas de gobiernos regionales y ediles.

Lo recaudado por canon es alto, de acuerdo a Arce, debido a que los precios de los metales no han variado mucho. Por ejemplo, el precio de la libra de cobre es de US$ 3,22 en el mercado internacional; el de la plata es US$ 18,6 por onza; y el del oro es US$ 1720 por onza.

Con relación a las obras más importantes de Puno, en el 2021 solo registraron tres proyectos. En ese sentido, la obra más grande de ese año era el mejoramiento con riego presurizado en la microcuenca Yanamayo, en la provincia de Azángaro, con un costo de S/ 4 millones, pero se quedó al 68% de avance.