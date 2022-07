Expertos: No regular tercerización vulnera derechos básicos

En febrero de este año, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) puso fin a la tercerización laboral en los núcleos de negocios de las empresas con la publicación del decreto supremo n° 001-2022-TR, el cual actualiza —tras quince años— la ley que regula esta modalidad (ley nº 29245 y el DL nº 1038).

No obstante, faltando poco más de un mes para que las empresas adecúen los cambios señalados por el MTPE, el Congreso busca derogar esta medida. Al cierre de esta edición, el tema seguía en cuarto intermedio pendiente de ser debatido en el Pleno.

Los legisladores que se oponen al fin de la tercerización en la actividad nuclear alegan que se contraviene a la ley que establece este sistema y la libertad de empresa, por lo que afectará a más de 200.000 trabajadores y disminuirá la eficiencia en la productividad de las empresas.

Desnaturalización

El extitular del MTPE Christian Sánchez recordó que la tercerización laboral resucita una vieja forma de agenciarse de mano de obra alquilada, hecho que transgrede la dignidad porque las personas no son bienes; aun así, esta figura se impulsó para que las empresas mejoren sus servicios.

Sin embargo, con el paso de los años “los poderes empresariales se desbocaron” a tal punto que se desnaturalizó la tercerización en el Perú y se trastocó el principio de no llevar los riesgos de negocio a un trabajador. Un factor clave en la germinación de esta problemática es la debilidad de los sindicatos y la pobre fiscalización de las autoridades.

Por su parte, la investigadora Estela Ospina-Salinas sostuvo que de anularse la regulación de la tercerización, se continuarían vulnerando los derechos fundamentales, especialmente en aquellos trabajadores de sectores de altísimo riesgo, como la minería, en donde el 70% de los tercerizados se desempeña.

“No es casualidad que la mayoría de las empresas que han interpuesto acciones de amparo, acciones populares y procedimientos en barreras de control burocrático ante Indecopi sean mineras. El alto riesgo exige que el núcleo del negocio de esa actividad esté a cargo de la empresa principal. Se va a impedir muertes en el trabajo y alcanzar condiciones mínimamente decentes para los trabajadores”, señaló.

Cabe precisar que el Indecopi informó que recibió 94 denuncias contra el MTPE, que cuestionan la prohibición de la tercerización laboral en actividades nucleares en el negocio de una empresa. Esto será revisado por la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, la cual evaluará la legalidad y razonabilidad.

Cartas en el asunto

El ministro de Trabajo, Juan Lira, adelantó que presentarán una demanda competencial al Congreso si limita la regulación de la tercerización, ya que estaría invadiendo las competencias del Ejecutivo.

Tercerización no reducirá la demanda

Las empresas tienen hasta el 23 de agosto para efectuar los cambios estructurales. Al respecto, el economista y especialista laboral Juan Carlos Vargas precisa que “de sacarse el reglamento, no subirá o bajará el trabajo”, ya que la lógica de este responde a la producción y demanda.

“¿Por qué, pese a que el reglamento está cerca de implementarse, las contratas y minas no han parado? Porque la demanda por minerales está ahí (elevada). No ha cambiado. El decreto no la cambió. La máquina sigue funcionando. La empresa principal lo debe resolver así la tercerización cambie”, anotó.

Reacciones

Juan Lira, titular del MTPE

“Se están haciendo las consultas (para) la posibilidad de plantear una demanda competencial, porque los reglamentos son exclusivamente competencia del Ejecutivo”.

Christian Sánchez, extitular del MTPE

“Al transferir a terceras empresas parte de mi actividad, transfiero mi riesgo para que se agencie de mano de obra (...) y lo termina asumiendo el trabajador de la tercerizadora”.