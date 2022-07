Nuevos mínimos para el cobre: metal rojo cierra la semana por debajo de los US$ 7.000 TM

Los precios del cobre cayeron a nuevos mínimos el viernes después de que datos económicos peores de lo esperado en China, el principal consumidor de metales, agudizaron el temor a una escasa demanda de metales industriales.

Según informó la agencia Reuters, los precios del cobre en la Bolsa de Metales de Londres, que se dirigían a la peor pérdida semanal desde marzo de 2020, también se vieron afectados por la preocupación de que las agresivas subidas de tasas de interés puedan desencadenar una recesión mundial.

El contrato de cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres se deslizó por debajo de la marca de US$ 7.000 por primera vez desde noviembre de 2020, antes de reducir las pérdidas a US$ 7.020 la tonelada a las 1030 GMT (05:30 del viernes en Perú), una baja del 2,1%. En términos semanales, el cobre caía un 10%.

“Apenas hay noticias positivas estos días en muchas regiones del mundo y, cuando la gente se vuelve bajista, normalmente la venta es más brusca que en la subida. Así que creo que podríamos seguir bajando”, dijo Xiao Fu, jefe de estrategia de mercados de materias primas de Bank of China International.

Los datos mostraron que el crecimiento económico de China se ralentizó bruscamente en el segundo trimestre, a apenas un 0,4% respecto del año anterior, el peor resultado para la segunda mayor economía del mundo desde que se iniciaron las series de datos en 1992.

“Sigue preocupando el mercado inmobiliario en China y no está claro cómo evolucionará la situación en los próximos meses. La falta de recuperación podría mantener el ánimo bajista”, añadió Fu.

El níquel de la Bolsa de Metales de Londres tocó un mínimo de nueve meses de US$ 18.230 la tonelada y bajaba un 2,4% a 18.945 dólares. El aluminio en Londres avanzaba un 0,3% a US$ 2.342,50 por tonelada y el plomo subía un 3,3% a US$ 1.894,50, pero el zinc perdía un 0,4% a US$ 2.864 y el estaño caía un 1,5% a US$ 23.965.