Las bolsas de EE.UU. tambalean: Wall Street culmina en rojo y Dow Jones retrocede 0,67%

Con información de EFE

Wall Street cerró este miércoles en rojo y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, perdió un 0,67%, después de que se diera a conocer que la inflación de Estados Unidos batió en junio un nuevo récord en los últimos cuarenta años al situar su tasa interanual en el 9,1 %.

Al cierre de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow retrocedió 208,54 puntos, hasta 30.772,79, mientras que el selectivo S&P 500 restó un 0,45% o 17,02 unidades, hasta 3.801,78. El índice compuesto del mercado Nasdaq, por su parte, restó un 0,15% o 17,15 enteros y cerró en 11.247,53.

Esta caída de las acciones se registra cuando los accionistas procesan que la inflación en Estados Unidos prosigue su ascenso y que en junio se situó en el 9,1%, una tasa no vista desde 1981 y empujada, como viene siendo habitual en los últimos meses, por el encarecimiento de la energía y de los alimentos.

El banco central de EE.UU. ha subido los tipos de interés en sus últimas tres reuniones, y lo ha hecho además de forma progresiva (0,25 puntos en marzo, 0,50 puntos en mayo y 0,75 puntos en junio).

PUEDES VER El euro cae por primera vez por debajo del dólar en casi 20 años

La Reserva Federal ya ha advertido de que su intención es aprobar una nueva subida tras su reunión de política monetaria de este mes, que se celebra los días 26 y 27. Por su parte, Twitter -empresa que ayer denunció al multimillonario Elon Musk para forzarle a comprar la red social- cerró con una subida del 7,90%.

Mientras, Delta Air Lines cerró la jornada con una pérdida del 4,47% tras divulgar hoy que perdió US$ 205 millones en el primer semestre del año, lo que supone menos de la mitad de lo perdido un año antes, aunque aún muy lejos de los 2.173 millones que ganó en el mismo periodo de 2019, antes de que irrumpiera la pandemia.

EE.UU.: se esperan cifras de JPMorgan Chase

Esta semana también se darán a conocer las cifras de la gran banca del país. Serán las cuentas de JPMorgan Chase y los comentarios sobre la economía de su principal ejecutivo, el influyente Jamie Dimon, las que darán el pistoletazo de salida mañana.

Los únicos sectores que cerraron en verde hoy fueron el de bienes no esenciales (0,86%) y el de bienes esenciales (0,01%), mientras que destacaban las pérdidas del industrial (-1,2 %), el de comunicaciones (-1,07%) y el del sanitario (-0,94%).

Entre las treinta cotizadas del Dow Jones, destacaban los retrocesos de UnitedHealth Group (-2,56%) y Boeing (-2,17%) frente a los avances de Nike (1,03%) y Home Depot (0,72%).

En otros mercados, el petróleo de Texas subió a US$ 96,30 el barril y al cierre de la sesión bursátil, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años bajaba al 2,91%, el oro subía a US$ 1.731,5 la onza y el dólar perdía frente al euro, con un cambio de US$ 1,0055.