Doe Run en liquidación: subastarán activos de mina Cobriza con precio base de US$ 19,6 millones

Consultores A1 SAC, la empresa liquidadora de Doe Run, anunció que este 26 de julio se subastarán los activos de la unidad minera Cobriza (Huancavelica), la cual se compone por 59 concesiones mineras, inmuebles, maquinaria, equipos y vehículos, entre otros.

Además, detallaron que el precio base de la subasta pública extrajudicial será de US$ 19.600.000, y tendrá como martillero público a Carina Vargas Malqui y el acto será presenciado por el notario de Lima Rubén Soldevilla Gala.

Para participar en la subasta, Consultores A1 precisa que se deberá adquirir las bases y entregar al martillero público en calidad de oblaje, un cheque de gerencia no negociable a nombre de Doe Run Perú por un monto no menor a US$ 1.960.000.

Vale enfatizar que días atrás la liquidadora había señalado que iban a obrar, en virtud de la ley concursal y el convenio vigente, con las medidas requeridas para cumplir con el pago de la deuda a extrabajadores de Doe Run y atraer la inversión que se necesita para reactivar la operación minera - tras caerse dos procesos de adquisición anteriormente -; la cual beneficiará a seis comunidades campesinas y cinco anexos en el distro de San Pedro de Coris.