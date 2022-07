Cobre se hunde en los US$ 3,343 por libra y Goldman Sachs prevé recuperación todavía en 2023

El cobre mostró una fuerte caída este martes 12 de junio -al tiempo que el dólar, su principal competidor, va ganando terreno al euro- y se ubicó sobre los US$ 3,343 la libra en la Bolsa de Metales de Londres (BML).

Con este lesivo retroceso de 3,3% para el primer metal de exportación del Perú, la materia prima alcanza también un promedio de US$ 4,371 por libra en lo que va del 2022, con un ascenso de 5,8% sobre el periodo previo.

PUEDES VER El dólar y el euro alcanzaron la paridad luego de 20 años

El metal rojo ya acumula pérdidas sobre el 30% desde marzo debido a los temores de una posible recesión global, arrastrada por el encarecimiento de las energías en las principales potencias del hemisferio norte y el repunte de las tasas de interés en Estados Unidos, que ve con recelo los avances de la inflación.

No obstante, el escenario podría volverse aún más complicado, debido a que el principal consumidor de cobre en el mundo, China, continúa fortaleciendo su política de cero casos de COVID-19, contexto muy propicio para el cierre de fábricas y confinamiento de ciudades.

PUEDES VER Más de 400.000 afiliados podrán disponer de su AFP desde esta semana

Por su parte, Goldman Sachs revisó este martes a la baja sus proyecciones para los precios del cobre. De acuerdo al banco de inversiones internacional, el commodity pasaría de US$ 8,650 a US$ 6.700; US$ 10,500 a US$ 7.600; y US$ 12.000 a US$ 9.000 la tonelada a 3, 6 y 12 meses, respectivamente, frente a su anterior estimación.

En esta línea, Goldman Sachs pronostica una caída para el segundo semestre del 2022 hasta reflejar un “estancamiento a corto plazo”, y ve una recuperación gradual “durante la primera mitad del 2023″, según consignó la agencia Reuters.

PUEDES VER Debate por una nueva ley general de pesca será visto en la siguiente legislatura

Así, el cobre pasaría en el corto plazo de US$ 8.875 a US$ 7.200 en precio promedio para el segundo semestre, y una recuperación hacia el próximo semestre horizonte de US$ 8.000 frente a los US$ 10.250 anteriores.

Finalmente, el déficit del cobre previsto para el año es solo ligeramente menor: 119.000 toneladas frente a las 197.000 previstas en diciembre del 2021, lo que equivale a una baja del precio del 5%.