Arequipa: Majes Siguas II corre riesgo de irse a arbitraje internacional

¿Majes Siguas II acabará en un arbitraje internacional? Entre la concesionaria del proyecto y el Gobierno Regional de Arequipa (GRA), hubo innumerables cartas para la reactivación de las obras en los últimos cuatro años . Una de ellas prendió las alarmas porque no había acuerdos para que Cobra desista de la terminación anticipada del contrato. Sin esta acta de desistimiento, no se puede suscribir la adenda 13 pese a que tenga la venia del Consejo Regional de Arequipa (CRA) para hacerlo.

En la última carta enviada el 5 de julio pasado , la empresa da primero a conocer su intención de firmar la adenda 13, que implica el cambio tecnológico al proyecto. Sin embargo párrafos más adelante hace reclamos al GRA. Uno de ellos es que para la empresa, la entidad regional no estaría reconociendo la terminación del contrato activado por la concesionaria el 10 de enero del 2022 . Días más tarde, 26 de enero, Cobra activó el trato directo ante el Sistema de Controversia Internacionales de Inversión (SICRESI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“En ninguna de las reuniones se abordaron las controversias cometidas al trato directo. En su lugar, el concedente (GRA) pretendió que la concesionaria (Cobra) firmase la adenda 13 que quedaría automáticamente suspendida en sus obligaciones más sustanciales ante la falta de disponibilidad de fondos del concedente, una propuesta absolutamente inaceptable”, indica en uno de sus párrafos.

Después hace hincapié de una “paciencia extrema” por la demora de la firma. Al último señalan que firmarán la adenda siempre que toquen las cuestiones del trato directo . Entre las controversias está el pago de obligaciones pendientes, daños y perjuicios causados a Cobra.

Preparan terreno

Para el exgerente de Autodema, Ronald Fernández, la sensación de esta carta es que están preparando el terreno para un arbitraje . “Están culpando de todo a Autodema y al GRA. Mi apreciación es que están preparando condiciones para ganar un arbitraje”, sostuvo.

Fernández añadió que es muy importante que Autodema haya respondido a todas las cartas. Para el exfuncionario muchas de los incumplimientos que esgrimió Cobra en su carta de caducidad (10 de enero) están condicionadas a la firma de la adenda 13. Por ejemplo no se puede obtener las garantías soberanas para financiar los US$ 104 millones si no se firma la adenda 13.

Malas intenciones

Para el consejero Harberth Zúñiga, la intención de Cobra es aprovechar la situación actual para asacar réditos. “Tengo la impresión que Cobra quiere sacar un beneficio fuera del marco técnico legal. No se puede permitir ”.

“En el caso de que nos vayamos a un arbitraje esta gestión ha dado cada una de las respuestas, no nos hemos callado. No quiero asustarlos. Creo que aún se puede firmar la adenda”, indicó la gobernadora regional Kimmerlee Gutiérrez en la reunión que mantuvo con los consejeros. Resaltó que son días decisivos y que se conocerá las intenciones reales de la empresa.

Hasta el momento, ni el Gobierno Regional y Autodema tendrían claro las pretensiones de la empresa para concretar el acta de desistimiento . “¿Quieren hacer un cambio económico? ¿Quieren modificar el contrato? Eso también lo hemos pensando y nos preocupamos. Por su parte indicaron que no, y lo que ellos buscan tocar son los plazos. Pero como nos confiamos”, señaló la autoridad regional.

Piden salida de funcionarios de Autodema

Integrantes del Sindicato de Trabajadores de Autodema realizaron una protesta en la sede del GRA. El secretario general del gremio, Alfonso Delgado, sostuvo que hay incumplimiento de pagos, retrasos en la ejecución presupuestal de la entidad por lo que solicitan la remoción de los principales funcionarios.

El dirigente sostuvo que son 200 trabajadores los afectados por la no cancelación de sus laudos arbitrales. Delgado indicó que les deben mayo, junio y como van las cosas, también les podrían adeudar julio y la gratificación de ese mes.