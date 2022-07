Petroperú ratifica interés en lotes X y VII-VI junto a socio

En los próximos días se definirá, en la Comisión de Energía y Minas del Congreso, la ampliación por diez años más de los contratos de los seis lotes petroleros ubicados en la cuenca de Talara que están por expirar.

De darse —tras varias semanas de debate y evaluación técnica— se continuaría sometiendo Petroperú al pago de precios internacionales por el crudo que les compra a las privadas que administran dichas operaciones, para abastecer su refinería.

Vale recordar que los compromisos en los lotes X, VII/VI, Z-2B, II, V y XV vencen entre octubre del 2023 y mayo del 2028; tras la llegada de estas fechas, estas concesiones debieran revertir al Estado.

Ratifica interés

Al respecto, el presidente del directorio de Petroperú, Humberto Campodónico, reiteró que sí existe un interés de la estatal de participar en estos lotes, especialmente en el VII-VI y X, junto a un socio estratégico, cuyas concesiones caducan el 21 de octubre del 2023 y el 19 de mayo del 2024, respectivamente.

Tal como lo expresara ante la referida comisión, Campodónico explica que ambos lotes están directamente relacionados con la operatividad de la empresa —como manda la ley 30130— y constituyen una garantía de suministro permanente para la refinería Talara, así como para la rentabilidad de la empresa.

“Es importante recordar que Petroperú viene comprando la producción de esos lotes a precios internacionales al ser propiedad de un tercero. Sin embargo, sería mucho más rentable obtenerlos a costo de producción, participando accionariamente en la propiedad de los lotes con un socio estratégico, debido a la situación financiera por la que se atraviesa”, dijo.

Asimismo, aseveró que se necesita que las políticas del Poder Legislativo y del Ejecutivo, y de todo el sector hidrocarburos, se alineen a este objetivo.

En ese sentido, es importante recordar que la agencia estatal Perupetro (encargada de celebrar y negociar contratos en el ámbito petrolero) se encuentra sin presidente hasta la fecha.

Los lotes VII-VI y X constituyen una garantía de suministro permanente para la refinería Talara. Foto: Andina

Inconformidad con CNPC

Pese a su afán de perpetuar la privatización de los lotes, el presidente de la Comisión de Energía y Minas, Carlos Alva, reconoció que algunas firmas no han estado a la altura con el país.

“Hay una empresa china (CNPC operador del lote X y del VII-VI a través de su subsidiaria Sapet) que no respeta acuerdos laborales, paga una miseria a trabajadores y no tiene responsabilidad social. No estoy generalizando (...) pero lo que no queremos es que se agrupen, y si sale ganadora esta empresa que no respeta, pues entonces... (estamos mal)”, enfatizó Alva.

El dato

Relevancia. El lote X posee un área de 46.952.342 hectáreas, y al día produce 412.664 metros cúbicos de gas y 12.076 barriles de petróleo. En tanto, el lote VII-VI tiene 32.434.113 hectáreas. Produce 104.716 metros cúbicos de gas y 12.316 barriles.

“Petroperú compra la producción de esos lotes a precio internacional al ser de un tercero”.