Buscan incorporación de Caja Arequipa al Instituto Mundial de Cajas

El alcalde provincial de Arequipa, Omar Candia Aguilar, arribó el último fin de semana a la ciudad tras su participación en el 26.º Congreso Mundial del WSBI que se desarrolló en el hotel Pullman París Torre Eiffel, en Francia.

La autoridad edil viajó junto a cuatro regidoras, todos invitados por la Federación Nacional de Cajas. Aseguró que el viaje no significó ningún gasto para la comuna provincial.

Destacó que Caja Arequipa busca su incorporación al Instituto Mundial de Cajas y esto significaría formar parte de una red de mercadeo muy importante y tener recursos para más préstamos.

“Esto nos va a permitir acercarnos a organismos de fomento para generar créditos subordinados que permite el fortalecimiento de Caja Arequipa en determinados temas como: inclusión financiera en mujeres, niños, del sector agrario y créditos verdes. Esto es muy provecho porque son recursos que a partir del sexto año recién uno comienza a pagar con intereses totalmente bajos”, indicó.

Sobre los cuestionamientos por la elección de los regidores que viajaron, entre ellos, Shirley Alcácer Páucar e Ingrid Carpio; Candia indicó que fue el Concejo Municipal quien decidió quienes iban a viajar.

Insiste en inocencia

El viaje de Candia Aguilar se dio en medio del inicio de juicio de apelación por el caso de la compra de cámaras de seguridad, cuando era alcalde de Alto Selva Alegre en el 2012. El edil es acusado por el presunto delito de colusión.

Indicó que sí estuvo presente y que su declaración era un derecho facultativo, pero no obligatorio. “En mi juicio ustedes han visto que he sido víctima de injusticia. La Fiscalía decía: el alcalde debió declarar la nulidad del proceso, pero la ley, el reglamento, dicen que no puedo declarar la nulidad. El Tribunal Superior de Contrataciones del Estado dijo que no se puede declarar la nulidad porque ya había pre concluido la etapa y el juez de la última sentencia dice lo mismo, ¿entonces de que me acusan?”, cuestionó.

Grúas salen desde este martes

Sobre la operatividad de las grúas, Candia anunció que a partir de este martes las unidades saldrán a las calles para remolcar aquellas unidades y motos que estén estacionadas en las zonas rígidas del Centro Histórico. Detalló que el pago de las grúas se realiza por trabajo efectivo.