Arequipa: ¿Hay voluntad de Cobra para firmar la adenda 13 de Majes II?

Son días de incertidumbre para Majes Siguas II. Por cuatro largos años se bregó para discutir, analizar, tener autorizaciones, reactivar desembolsos de financiamiento y hasta se paralizaron las obras; todo para viabilizar la suscripción de la adenda 13. Cuando está todo listo la concesionaria del proyecto, Cobra, ha presentado una “serie de requerimientos” que dan qué pensar si hay una verdadera intención de la empresa de concretar la irrigación de 38 mil 500 hectáreas para la agro exportación. Estás solicitudes, propone Cobra, deben estar incorporadas en el acta de desistimiento de la caducidad del contrato que activaron.

El consejero regional Harberth Zúñiga tuvo acceso a uno de los documentos presentados a Cobra a la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema) mencionando esos pedidos. “Lo que se entiende es que Cobra hace una serie de requerimientos fuera del marco de la adenda 13 , argumentando que existirían supuestos derechos adquiridos por la no suscripción oportuna de dicho documento. Algo tirado de los pelos”, señaló Zúñiga.

A la adenda 13, que contempla el cambio tecnológico, no puede ser modificada. Zúñiga sostuvo que Cobra pretendería sacarle la vuelta buscando con el acta dar la posibilidad de liberarla de ciertas obligaciones “porque el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) se ha demorado en firmar la adenda. El legislador regional puso como ejemplo la adquisición de una nueva tuneladora para la obras colocando como justificación la situación mundial actual como la guerra entre Ucrania y Rusia. Hay que recordar que Majes II es un proyecto de Asociación Público Privada (APP) en qué ambos participantes, concedente y concesionario, asumen riesgos. Para Zúñiga, Cobra también debe asumir esos riesgos.

“Que lo digan de una vez si vamos a un arbitraje, a ver cómo nos va. A diferencia de años atrás en qué no teníamos nada avanzando, ahora estamos en una mejor posición”, invocó Zúñiga. Para la autoridad los pedidos huelen a dejar puertas abiertas para la firma de nuevas adendas.

Para el exgerente ejecutivo de Autodema, Ronald Fernández, la situación actual le hace recordar cuando Cobra propuso la adenda 13 y se firmó un compromiso durante la gestión regional de Yamila Osorio, para suscribirla. “ Me da la impresión que quieren buscar el arbitraje haciendo nuevos pedidos ”, sostuvo.

Sobre las declaraciones de la gobernadora regional Kimmerlee Gutiérrez, Fernández sostuvo que según su explicación habría a la intención de actualizar costos pese a que la autoridad misma lo negó.

No temer a las adendas

En esta discusión por el acta de desistimiento, solo se conoce una versión. Cobra no se pronuncia. Esto lo resalta el ex gerente de Autodema, Isacc Martínez, y que hasta el momento solo se puede especular. “En el caso de que la concesionaria este reclamando algo que no está previsto en la adenda 13 ya entraría en causal de resolución de parte del GRA ante la concesionaria, pero no sabemos certeramente los verdaderos motivos. Solo lo saben el gerente de Autodema, Arturo Arroyo y la gobernadora Kimmerlee Gutiérrez”, indicó.

Martínez consideró que tanto el GRA como el Consejo Regional “ han hecho las cosas cuando les ha dado la gana ” y que quizás por ello Cobra esté haciendo reclamos. Para viabilizar la suscripción de la adenda 13 se ha tardado 4 años.

Ante la posibilidad de que haya más adendas en el futuro en el marco del proyecto, Martínez replicó que no hay que temerles. En el caso de Majes II la mayoría son ampliaciones, solo tres (con la 13) significan incrementos de presupuestos y modificaciones al contrato.

