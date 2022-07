El consenso es que los precios altos no se detendrán en lo que resta del 2022

Las previsiones de inflación para el 2022 orillan el 6% o 7% entre el promedio de analistas económicos y del sistema financiero, mientras que, para el próximo año, se encuentran entre 4% y 4,5%, de acuerdo a una reciente encuesta publicada por el Banco Central de Reserva del Perú. Es decir, los precios en nuestro país no se reducirían a niveles previos a la pandemia, sino hasta el 2024.

Ello también coincide con las previsiones del Bank of America (BoA), uno de los principales bancos de inversión, que proyecta que la inflación del Perú se ubicará entre 1% y 3% recién a partir del 2024. Un tremendo salto, considerando que en febrero, hasta antes de que iniciara la guerra de Oriente, el BCRP, autor de la encuesta, estimaba que el retorno al rango se daría a fines de este año.

Sin embargo, desde entonces, el escenario global ha lastrado radicalmente, con agentes incluso más volátiles que en pandemia. Si bien el precio de la urea ha iniciado un descenso a partir de una relativa tranquilidad por nuevos acuerdos de gas natural -su principal insumo- en Europa, los precios de materias primas como trigo y maíz continúan en picos históricos, mientras el petróleo se mantiene arriba de US$100 por barril.

El exministro de Economía Pedro Francke advierte que se trata de una “inflación importada” por agentes externos, luego de que la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) decidiera endurecer sus políticas monetarias y, con ello, ralentizara el dinamismo de la economía global y de países dependientes del dólar, como el Perú.

En una reciente columna, el economista anticipa que estos recortes de créditos y subidas de tasas de interés en el país de Joe Biden, replicados más temprano que tarde por su par en Perú (BCRP) en busca de retornar al rango meta, podrían derivar en un trance áspero hacia la recesión de la economía más importante del mundo, en el peor de los casos.

“En cualquier caso, nuestra economía se verá golpeada, y el rango va entre bastante y mucho, así que mejor amárrense los cinturones”, prevé.

Hogares al centro

Pero ¿qué significa que la inflación no regrese al rango meta? Para el economista Eduardo Recoba, este escenario apalancado por el tipo de cambio, precio de insumos que inciden sobre la canasta básica y las peripecias de la guerra de Ucrania, no exhibe “un nivel de convergencia a corto plazo” y debe llevar a las familias a reevaluar sus márgenes de maniobra frente al gasto, al menos “hasta el primer semestre de 2023″, cuando la inflación debería amainar, pero sin haber llegado a dos dígitos.

En este sentido, el también corresponsal de iForex Financial News explica que, a nivel de familias de bajos o medianos ingresos, la receta pasa por diversificar mercados y marcas, acopiar alimentos no perecibles -sin acaparar- y no colgarse de “marcas monopolistas”.

“Y los hogares que tengan alguna capacidad de ahorro o inversión, también diversificar sus activos: basta con que tus ingresos los asignes un poco a dólares o euros y, ‘jugando’ en función al alza, puedes ganarle a la inflación, sobre todo tomando en cuenta que la volatilidad del 2022 es muchísimo menor a la del 2021″, precisa.

Dicha estrategia podría replicarse, según Recoba, para la pequeña y mediana empresa, con un paraguas saludable en función a refugios de activos que pasan por el dólar, euros o incluso oro, pero siempre cuidando que la diversificación “sea lo más cuidadosa posible”.

Proyección de la inflación con sesgo al alza

En junio de este año, la inflación avanzó 1,19%, sin embargo, en los últimos 12 meses este indicador muestra un crecimiento de 8,81%.

El BCRP estima que a partir de julio, la inflación intermensual se desaceleraría. No obstante, en la víspera, la autoridad monetaria advirtió también que su proyección de inflación “tiene un sesgo al alza”.

La previsión oficial del BCRP coloca al índice de precios al consumidor en 6,4% al término del 2022. En 2021, la inflación creció en 6,43%.

La tasa de interés en el Perú llegó al 6%, alcanzando el nivel máximo de 2009. Fue la duodécima alza consecutiva aprobada por el BCRP.