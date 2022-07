Fondo 1 de AFP registra caída desde hace 7 meses

La rentabilidad nominal del Fondo 1 de las AFP acumula desde diciembre puras caídas, al punto que cerró junio con una contracción de -9,07%.

Este fondo alberga aproximadamente a 348.000 afiliados —un 4% del total en el Sistema Privado de Pensiones (SPP)— y se caracteriza por su bajo riesgo, lo que propició que gran parte de sus integrantes sean personas de 60 años o más que están cerca de jubilarse.

En esa línea, ya algunas semanas atrás, José Larrabure, gerente de Inversiones de Prima AFP, reconoció que “es difícil saber en cuánto tiempo se van a recuperar” los fondos, no obstante, a largo plazo el Fondo 1 tiene “perspectivas a renta fija más favorables a las que se tenían hace dos años”.

Así, en escenarios de pérdida como el actual, la pensión de quienes están próximos a jubilarse no sería proporcional a la de sus años aportados al no tener a su favor el “largo plazo”, argumento que avalan las AFP.

Un seguro para las caídas de fondos

El economista Enrique Díaz enfatiza que se debe establecer un mecanismo para amortiguar los fondos y así resguardar los ahorros de los trabajadores -especialmente aquellos cercanos al retiro-; por lo cual, lo ideal es aplicar un plan similar a las compras repo dadas por el Estado y el Banco Central de Reserva (BCRP) para el financiamiento de empresas como en Reactiva Perú.

Además, sostiene que sí hay mecanismos financieros para neutralizar el impacto en este fondo, pero falta la voluntad política y económica para concretarlos; y cuestiona que actualmente se le diga al afiliado “toma el Fondo 0 -el más conservador- o nada. Juégatela”.

“Por ejemplo, las personas con 60 años que quieren cuidar su plata puedan contratar una suerte de seguro por el cual, si caen (los fondos) cerca a jubilarse, se activa el mecanismo de protección. Son hechos fortuitos, pero la gente que se jubila estos meses con crisis internacional está sufriendo las consecuencias y no por culpa de ellos. Este mecanismo sería para quien esté interesado y no se pierde (los ahorros) porque este seguro hace que el fondo no caiga al ritmo del mercado”, concluyó el experto.

¿Cuánto cayeron los fondos?

Desde diciembre pasado, el Fondo 1 perdió más de S/2.120 millones, al pasar de S/18.916 millones a S/16.795 millones; el Fondo 2 se contrajo de S/91.687 millones a S/83.833 millones. En tanto, el Fondo 3 cayó de S/16.596 millones a S/15.889 millones.

Las AFP sostienen que su rentabilidad anual ha sido de 11% desde su llegada al mercado local, por lo cual “cuando retire siempre va a ganar”.