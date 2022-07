Petroperú rechaza afirmaciones de sobrecostos en sus precios

La empresa Petroperú, mediante un comunicado, ha señalado que no son precisas las afirmaciones con respecto a que vienen aplicando al precio de los combustibles un margen de ganancia de US$ 40 por barril, ya que este análisis estaría obviando información como el descuento comercial que otorga la empresa a sus clientes.

Además, precisan que dicho descuento comercial es un factor que no ha sido incorporado en la Metodología de Cálculo de Precios de Paridad del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

Si este se tomara en cuenta en la comparación, las diferencias entre el precio de lista de los gasoholes de 97, 95 y 90—que no se encuentran comprendidos en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC)—de Petroperú respecto al Precio de Paridad de OSINERGMIN, se reducirían considerablemente, aseguran.

Asimismo, la empresa señala que existen diferencias metodológicas con los cálculos efectuados por Osinergmin, relacionados al marcador internacional empleado, ajustes de calidad, determinación del flete internacional, las mayores sobreestadías por cierres de puertos debido a oleajes anómalos, entre otros factores que explican la brecha entre ambos cálculos.

Por tal motivo, “ los precios de Osinergmin son cálculos teóricos que no tienen que coincidir con el precio de realización o precio real de importación, al ser referenciales”, se afirma en el comunicado.

La empresa estatal reitera que mantiene los precios de lista alineados a la Banda de Precios del FEPC para el diésel de uso vehicular, entre otros productos comprendidos en este mecanismo.

En ese sentido, se “sugiere a los diversos analistas que vierten comentarios sobre estos temas, realicen el análisis por separado de los productos comprendidos en el FEPC (diésel uso vehicular, gasolina y Gasohol 84, Gasolina 90) y los no comprendidos en el FEPC (gasoholes 97, 95 y 90), a fin de evitar desinformar a la opinión pública”.

Con respecto a los precios al consumidor final, Petroperú afirma que no tiene ningún control dado que no posee Estaciones de Servicio propias, Osinergmin proporciona, a través de su aplicativo Facilito, información de los precios de venta de los combustibles en estaciones de servicio.