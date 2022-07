Perú y Chile en medio de la caída del cobre: ¿cómo les impactará la volatilidad?

Esta semana, el precio del cobre llegó a tocar su nivel mínimo en 19 meses y aumentó el nivel de incertidumbre que se vive en países como Perú y Chile , que están entre los principales productores del mineral en el mundo. Aunque, el último jueves, el metal repuntó un 3% mientras China discute un paquete de estímulo por encima de US$ 220.000 millones, los futuros del cobre cotizan a US$ 3,55 la libra: un nivel que no se veía desde inicios del 2021.

La tendencia a la baja en el precio del metal rojo forma parte de una caída masiva en el valor de activos debido al temor por una recesión económica, de acuerdo a Juan Carlos Guajardo, director de Plusmining.

La incertidumbre global, las expectativas de una recesión económica en Estados Unidos y las dudas sobre la reactivación de la demanda china podrían mantenerse en el corto plazo, lo cual seguiría impactando a diversos commodities y activos en los mercados bursátiles.

“Por esta razónm el nuevo nivel de soporte está en los US$ 7.500 por tonelada, pero dado que estamos muy cerca de alcanzar ese nivel, el siguiente ya sería en US$ 7.000 por tonelada”, consideró Guajardo. Además, opinó que retornar al precio de US$ 4 por libra dependerá de si se evita el escenario de recesión y si China logra estimular su economía.

La recaudación tributaria y crecimiento económico de Chile y Perú se ven impactados en gran medida por su producción minera y por cómo se mantiene el precio internacional del cobre, y la caída del superciclo de precios, que se venía disfrutando desde fines del primer trimestre del año anterior, ha frenado las perspectivas actuales.

Los fundamentos del cobre no han cambiado

Aunque el escenario de momento no es positivo, los especialistas consultados por Bloomberg en Línea coinciden en que pese a estas condiciones actuales, los fundamentos del metal rojo se mantienen. Esto permitiría que, en el tiempo, la demanda del cobre se sostenga, lo cual hace más factible que se pueda retomar una senda de precio de US$ 4 por libra.

“Por ahora, creemos que un precio de US$ 4 por libra y que vuelva a esa perspectiva es totalmente posible, puesto que los fundamentos de largo plazo son favorables”, comentó Daniela Desormeaux, directora de estudios de Vantaz Group.

Katherine Salazar, analista de Estudios Económicos de Scotiabank Perú, explicó que lo que se ha estado viendo en los últimos meses es una dicotomía entre los fundamentos y precios del cobre.

“Por un lado, los inventarios están bajos, cerca de mínimos históricos. Las existencias de junio estuvieron debajo de volúmenes de mayo y las importaciones de concentrados de China, que es el mayor importador, aumentaron en mayo respecto a abril. Estos fundamentos deberían soportar caídas o mantener el cobre alto. Sin embargo, estamos viendo que las caídas son por la coyuntura macroeconómica”, agregó.

Según Salazar y Desormeaux, ya sea hacia fines de este año o hacia el 2023 se debería dar una mayor demanda china de cobre postcierre por los contagios de COVID-19, y el impulso desde este mercado es algo que no puede descontarse. A ello se suma el escenario global de transición hacia energías más limpias, lo cual soporta el valor del cobre en el largo plazo.

No obstante, Guajardo, de Plusmining, advirtió que si se consolida la tendencia a la baja en un escenario recesivo del precio del cobre, las estimaciones de precio con que se construyeron los presupuestos tanto en Perú como en Chile quedarían sobreestimados “y con ello tras variables, como los ingresos fiscales, serían menores que los anticipados”.

“Chile y Perú cuentan con mecanismos de estabilización ante este tipo de circunstancias; sin embargo, las recientes crisis políticas han generado un alto uso de los recursos acumulados, por lo que no es claro cuánto de ello pueda ser utilizado de confirmarse el escenario recesivo”, precisó el especialista.

Con información de Bloomberg Línea.