BCRP: Exportaciones agropecuarias subieron 8,1% a nivel interanual durante mayo

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) informó que, durante mayo, las exportaciones de productos no tradicionales agropecuarios subieron 8,1% frente al mismo mes de 2021.

Ello, luego de que las ventas al exterior de estos productos sumaron US$ 553 millones. Su despegue se explica por la mayor cantidad de transacción de aceite de palma crudo, conserva de pimiento en salmuera y granos de cacao.

Respecto al volumen de estas exportaciones, se registró una subida de 6,8% frente al quinto mes del año anterior, mientras que los precios lo hicieron en 1,2%.

Así, las ventas al exterior acumulan, desde enero, un valor de US$ 3.052 millones, un 12,7% más que lo visto en el mismo periodo del 2021.

Según el BCRP, los principales mercados de los productos no tradicionales agropecuarios peruanos son: Estados Unidos con US$ 160 millones y Países Bajos con US$ 102 millones.