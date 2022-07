Préstamo de Yape: ¿en qué casos es buena alternativa pedir un microcrédito?

La aplicación Yape, que pertenece al BCP, anunció que otorgará microcréditos de entre S/ 150 y S/ 200 con desembolso inmediato. Estos préstamos estarán sujetos a una sola cuota de pago, que podría ser a 15, 20, 25 o 30 días. Por ello, la compañía espera otorgar más de 60.000 créditos en los siguientes tres meses.

De esta manera, un préstamo de S/ 200 a 30 días tendría una comisión de S/ 5, ya que la tasa de costo efectivo anual (TCEA) es del 80%. Para la etapa de lanzamiento del producto, solo podrán acceder los usuarios con una cuenta en el BCP. A raíz de este anuncio, muchas personas se preguntaron si esta sería una buena opción financiera.

¿Cuándo se recomienda pedir un microcrédito de Yape?

Para César Fuentes, director de la maestría en Gestión Pública de ESAN, el préstamo de Yape sería recomendado como una puerta de inicio al sistema crediticio. “No hay que olvidar que Yape, en su estructura, es fundamentalmente transaccional. No es que yo establezca una relación a largo plazo de crédito, sino que son fundamentalmente pagos para un servicio en particular”, indicó el experto.

En los últimos años, los usuarios de Yape incrementaron de forma acelerada. Foto: composición de Fabrizio Oviedo/ La República/Andina/Yape

En ese sentido, los préstamos de la aplicación se deberían pensar solo en casos urgentes y de muy corto plazo. “ (El microcrédito de Yape) es para suplir necesidades muy inmediatas y de cortísimo tiempo . Lo que estaríamos haciendo es una especie de crédito de emergencia”, sostuvo César Fuentes.

“El típico caso es que no me paguen una transacción que yo hice, o necesito capital para dos o tres meses. Ahí va a calzar, pero más allá, en un horizonte de más tiempo, no funcionaría”, detalló el académico.

Jorge Luis Ojeda, profesor de la Facultad de Negocios de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), coincide en que el préstamo de Yape sería un punto inicial en el sistema de créditos.

“Si uno puede obtener un récord crediticio con costos más bajos, es mejor. La idea es que al principio va a costar, pero a la larga es lo mejor. Uno puede partir con estos créditos de Yape, pero con el tiempo tiene que ir a buscar mejores condiciones de crédito”, señaló en relación con las altas tasas que presenta la aplicación del BCP.

¿El crédito de Yape es una buena alternativa para emprendedores?

Si estás pensando utilizar el crédito de Yape para iniciar un negocio, los especialistas recomiendan analizar con cuidado todas las opciones del mercado. “Son fundamentalmente para algunas emergencias o para capital de trabajo muy acotado”, remarca César Fuentes sobre este producto del BCP.

Los préstamos de Yape tendrán una tasa de costo efectiva anual (TCEA) del 80%. Foto: composición LR/John Reyes/La República

“Sería una especie de aprendizaje transaccional primero, y después ya con crédito. Recomendaría a estas personas que se afilien al banco de su preferencia y generen una historia crediticia. Esto con el objetivo de acceder a mejores tasas y con plazos mayores”, analizó el docente de ESAN.

PUEDES VER: Siembra de papa y arroz disminuiría en la próxima campaña

Para un microempresario, el préstamo de Yape podría ser recomendable solo en casos específicos, matiza Jorge Luis Ojeda. “Por ejemplo, si necesito el capital para hacer un negocio puntual y luego de ello voy a tener la capacidad de pagar el crédito . Eso me permite la oportunidad de hacer el negocio. Pero es para cuestiones muy puntuales”, sostuvo el docente de la UPC.

“En estos tipos de crédito, al tener mayor riesgo para el banco, se traslada el riesgo a la tasa. Por eso este tipo de crédito va a ser con tasas muy altas. Si yo fuera un pequeño empresario o microempresario, buscaría otras alternativas, porque esto va a ser caro”, concluyó Ojeda.