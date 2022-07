Inversión minera sumó US$ 443 millones en mayo y creció 14% interanual

Las inversiones mineras en mayo del 2022 sumaron un total de US$ 443 millones, lo que representó un avance de 7,7% con relación a lo registrado el mes previo (US$ 412 millones) y un incremento de 14,0% con relación a lo registrado en el mismo mes del 2021 cuando se logró US$ 389 millones, según el último Boletín Estadístico Minero del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Así, adicionando el resultado de mayo a lo alcanzado en los meses previos de 2022, la inversión minera acumulada al quinto mes del año fue de US$ 1.887 millones. Este resultado representó un incremento de 12,0% en comparación a lo registrado en similar periodo del 2021 (US$ 1.685 millones).

De acuerdo con el Minem, cuatro de los seis rubros de inversión reportaron variaciones interanuales positivas en sus montos ejecutados. Así, Equipamiento Minero avanzó 45,1%, Exploración (+60,5%), Infraestructura (+32,2%) y Desarrollo y Preparación (+41,1%).

En lo que corresponde a titulares mineros, Anglo American Quellaveco S.A. con US$ 519 millones continuó en primer lugar con una participación de 27,5%, impulsado por la inversión ejecutada en su proyecto “Quellaveco”. Por su parte, Compañía Minera Antamina S.A. (US$ 128 millones) conservó el segundo lugar con el 6,8%, seguido de Minsur S.A. (US$ 121 millones) que ascendió al tercer lugar, con el 6,4% de participación. Los tres en conjunto acumularon el 40,7% de la inversión minera ejecutada a nivel nacional.