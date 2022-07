Petróleo de Texas se dispara un 4,3 % y cierra en US$ 102,73 el barril

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) se incrementó este jueves un 4,3% y cerró en US$ 102,73 el barril después de dos jornadas consecutivas de bajadas en las que su precio llegó a marcar los US$ 95.

Al finalizar las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros del WTI para entrega en agosto se encarecieron US$ 4,20 con respecto al cierre anterior.

El Texas llegó este jueves 7 a superar a media sesión los US$ 104 (US$ 104,37) con una subida del 6%, y aunque no ha salido del terreno de ganancias, se ha moderado su ascenso al término de la jornada bursátil.

El precio del oro negro se elevó hoy a pesar de los temores de una posible recesión mundial que genera preocupaciones sobre la demanda de petróleo, unos miedos que hicieron que al comienzo de la semana el precio del petróleo bajara del tope psicológico de US$ 100 el barril.

La volatilidad del precio del petróleo no es algo nuevo: en junio, el precio del crudo se disparó por encima de los US$ 120 principalmente por la invasión rusa en Ucrania.

Por su parte, el precio de los contratos de futuros de gas natural para agosto sumó 78 centavos de dólar, hasta US$ 6,29, y el de los futuros de gasolina con vencimiento el mismo mes ganó 18 centavos, hasta US$ 3,42 el galón.

Con información de EFE.