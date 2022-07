Préstamo de Yape: 6 errores que no deberíamos cometer al solicitar un microcrédito

No fijarse en la tasas de interés antes de tomar unes el error más crítico. Es decir, ver montos y no tasas. “A veces, las entidades financieras esconden —vamos a decirlo así— las tasas cuando dicen, por ejemplo: ‘tenga un préstamo por S/ 1.000 y pague 12 cuotas de S/ 100′. Pero no dice cuál es la tasa. Normalmente, cuando hay microcréditos, las tasas pueden ser muy altas”, puntualizó Ojeda.