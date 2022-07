Midagri descarta crisis de cultivos de papa y arroz por fertilizantes y denuncia especulación

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) descartó una fuerte caída de los cultivos de papa y arroz durante la campaña de siembra 2022-2023 como consecuencia de la crisis internacional de fertilizantes.

Durante la presentación de la Encuesta Nacional de Siembras - ENIS 2022, el director general de Estadística, Seguimiento y Evaluación de Políticas (DGESEP) del Midagri, César Santisteban, aseguró que la caída anunciada en los últimos días para estos dos cultivos sería mínima.

“Mucho se ha especulado estos días sin tener una base sólida. Hay productos como la papa y el arroz que han disminuido en su intención de siembra, pero no es que sean cantidades enormes. Una diminución de 9.000 hectáreas sobre una producción de 300.000 no es una situación de crisis”, aseguró Santisteban.

En el caso del arroz, el funcionario remarcó que la caída de 2,1% de cultivos a nivel nacional no debería representar un obstáculo para el abastecimiento de los hogares, y que más bien toda alza de precios por estos días obedece a un factor de mera especulación.

“El promedio de las últimas cinco campañas, habitualmente, es de 417.044 hectáreas; hoy se esperan 408.000, es decir, una disminución de 8.937 que representan el 2,1% de la superficie sembrada. Podría generar un pequeño incremento de precios, pero nosotros tenemos los instrumentos para evitar que eso ocurra o minimizarlo lo más posible”, señaló Santisteban Pérez.

La papa sigue esta misma tendencia con una caída mínima, de acuerdo a la encuesta de inteción de siembra. En esta línea, el funcionario dijo que el Midagri enfocará esfuerzos para la distribución de urea -que llegaría en agosto, y con un nivel de tonelaje más grande del previsto por la desescalada global de precios- sobre las zonas donde las previsiones son negativas, sobre todo costeras.

“En el caso de la papa, de las 341.000 hectáreas en promedio de los últimos cinco años, se van a sembrar 331.165. Hay una disminucion pero, al igual que en el tema del arroz, se tienen que implementar centros de empadronamiento en esos distritos donde los productos dijeron que van a sembrar menos por la falta de urea”, suscribió.

En este sentido, el titular de la DGESEP destacó que, pese al alto precio de los fertilizantes, la ENIS 2022 tiene un resultado positivo de incremento de las superficies sembradas de 4% en relación al promedio de las cinco últimas campañas para todos los cultivos.

“El promedio de las últimas cinco campañas ha sido 2 millones 14.000 hectáreas, y en esta se proyecta 2 millones 94.000, es decir, un incremento e 80.000 hectáreas más que el año pasado, lo cual corresonde a un 4% adicional. Esas especulaciones que dijeron que se caía la campaña, quedan totalmente de lado”, aseguró el funcionario.

“Si esta fuera una crisis relacionada con el tema del agua, una sequía, sería más complejo, pues no tendríamos cómo comprarla. En este caso es una crisis relacionada no a la falta de urea, sino al incremento de precios. En este momento, las empresas comerciales han importao urea por 102.000 toneladas, está en almacenes pero el productor no puede acceder a ella. Un saco ha llegado a costar S/ 240 desde los S/ 60″, agregó.