Inversiones mineras a mayo de este año alcanzaron los US$ 1.887 millones

De acuerdo al último Boletín Estadístico Minero (BEM) del Ministerio de Energía y Minas (Minem), la inversión minera acumulada de enero a mayo de este año alcanzó los US$ 1.887 millones , representando un crecimiento de 12% frente a similar periodo de 2021, cuando llegó a los US$ 1.685 millones.

Solo en mayo, las inversiones mineras registraron US$ 443 millones, un aumento de 7,7% con relación a lo registrado en abril (US$ 412 millones) y un incremento de 14,0% en referencia a lo reportado en idéntico mes de 2021 (US$ 389 millones), logrando alcanzar la mayor cifra ejecutada por este rubro en lo que va de 2022.

A nivel de empresas mineras, Anglo American Quellaveco S.A. continúa en primer lugar con una participación de 27,5%, que representa US$ 519 millones. Mientras que Compañía Minera Antamina S.A. conserva el segundo puesto con el 6,8% con US$ 128 millones, seguida de Minsur S.A. que ascendió al tercer lugar con el 6,4% y un desembolso de US$ 121 millones. Las tres mineras representan en conjunto el 40,7% de la inversión ejecutada a nivel nacional.

Asimismo, en mayo, a nivel de regiones, Moquegua mantiene su liderazgo en inversiones con un aporte de US$ 580 millones, que representa el 30,8% del total, con sus proyectos Quellaveco y San Gabriel. El segundo lugar lo ocupa Ica, con US$ 149 millones y 7,9% de la inversión en la que destaca la Ampliación Shouxin.

Evolución de las inversiones mineras. Fuente: Minem

Continúa Áncash con US$ 144 millones y una inversión de 7,6%, ejecutada por la Compañía Minera Antamina S.A. Durante los cinco primeros meses, las tres regiones mencionadas representaron el 46,3% de la inversión total.

Cabe señalar que las empresas mineras destinan una buena parte de su inversión total al equipamiento minero, desarrollo y preparación orientada al mantenimiento de sus actuales operaciones, que queda reflejado en las cifras de mayo, en las que destaca el incremento en los rubros de desarrollo y preparación (46,3%), infraestructura (25,8%) y exploración (35,6%).