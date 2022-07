SBS: hay 24.464 afiliados de AFP fallecidos cuyas pensiones no han sido reclamadas por herederos

La Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos recibió hoy, 5 de julio, al superintendente adjunto de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Elio Sánchez Chávez, para que brinde información sobre el destino de los fondos provenientes de las cuentas individualizadas de capitalización de las AFP para el caso de afiliados fallecidos sin beneficiarios ni herederos.

El superintendente informó que el fondo del fallecido es inembargable y sigue a nombre del afiliado y agregó que hasta el momento hay 24.464 afiliados que han perdido la vida, cuyas pensiones de sobrevivencia no han sido reclamadas por herederos.

Asimismo, apuntó que el monto total de estos fondos asciende a S/ 345 millones y el 86% de este monto pertenece a aquellos afiliados que fallecieron entre 2012 y 2022.

Sánchez explicó que luego de la muerte de un afiliado se genera una pensión de sobrevivencia y a la falta de un beneficiario directo, pasa a configurarse como herencia a los derechohabientes.

Si no hubiera, el monto de la cuenta del afiliado se distribuye entre todos los afiliados de la AFP.