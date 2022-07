Precio del dólar en Perú: así cotiza hoy, lunes 4 de julio de 2022, en el mercado paralelo

El precio del dólar en Perú hoy, lunes 4 de julio del 2022, se ubica en S/ 3,800 la compra y S/ 3,840 la venta en el mercado paralelo, según el portal cuantoestaeldolar.pe. La sesión anterior, del viernes 1 de julio, el tipo de cambio cerró en alza y se ubicó en S/ 3,8440, informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

El ente monetario colocó swap cambiario venta por US$ 300, US$ 200 y US$ 200 millones, según Alexander Javier Bernaola, Trader de divisas de Renta4 SAB. Por otro lado, la Bolsa de Valores de Lima (BVL) terminó su jornada del viernes 1 de julio en terreno positivo tras anotar 13 indicadores en alza, 3 a la baja y ninguno sin variación. Así, el índice S&P/BVL Perú General, el más representativo de la bolsa limeña, subió 0,38%.

El aumento en los precios de los combustibles, debido principalmente a factores internacionales, hizo que muchos conductores opten por convertir sus vehículos hacia el gas natural vehicular (GNV), el cual se produce en el Perú y es más económico. Según cifras de la empresa Cálidda, entre enero y mayo de 2022, fueron 22.197 las unidades que migraron al GNV solo en Lima Metropolitana y Callao.

En el plano laboral, la semana pasada el Gobierno dio a conocer que llegó a un acuerdo con los trabajadores del sector público para otorgar un aumento de sueldos y un bono de S/ 550. De acuerdo con el acta suscrita el 30 de junio, los empleados dentro de los regímenes 276, 728, CAS, Servicio Civil y carreras especiales penitenciaria y diplomática accederán a este incremento salarial desde enero del 2023.