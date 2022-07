Cusco puede reconvertir carros a gas natural con subsidio estatal

Arequipa, Puno, Moquegua , Tacna y las demás regiones del país sufren con el descontrolado incremento del precio de la gasolina , sin alternativa a la vista.

Solo en Cusco, el uso del Gas Natural Vehicular aparece como una opción. Por ahora el programa Ahorro GNV lanzado por el gobierno, solo beneficiará a la región imperial, en el sur.

Este programa financiará la conversión de los motores a GNV con los recursos del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE). El financiamiento sin cuota inicial ni intereses, es devuelto en un periodo de 3 años. El desembolso del financiamiento lo realiza el Administrador del FISE directamente al taller de conversión.

Faltan grifos en Cusco

El gerente regional de Energía y Minas, Iván Barreto, contó que los primeros pasos del GNV en Cusco se dieron con la firma de un convenio entre el gobierno regional y el Consorcio Camisea. El acuerdo logró la construcción de dos gasocentros y la conversión de 1000 vehículos gasolineros de manera gratuita.

El funcionamiento de los grifos de GNV no fue nada fácil, pues deben contar con una licencia de Osinergmin y un registro de Hidrocarburos . El convenio fue firmado en 2019, pero recién la primera estación empezó a funcionar en febrero del año pasado y la segunda en enero de este año.

Actualmente, se tienen alrededor de 1400 vehículos que funcionan con GNV . Los últimos recibieron un bono Fise para sus conversiones. Según Barreto el principal obstáculo para la masificación es el precio de la reconversión de un vehículo que cuesta entre mil y mil 200 dólares, impagable en las actuales condiciones de crisis económica.

El secretario general del sindicato de Taxistas de Cusco, Justo Mejía, saludó el anuncio del gobierno. “Nuestros compañeros han corroborado el ahorro con el gas. Al día solo gastamos alrededor de S/20, con la gasolina se supera los S/100. Necesitamos ayuda para reconvertir nuestros vehículos porque ya no soportamos el precio de la gasolina”, dijo. Sin embargo, el dirigente pidió también la implementación de más grifos de GNV. Cuenta que hay mucha demanda y días de desabastecimiento.

Barreto explicó que el recurso es suficiente para atender hasta 10 mil vehículos, pero que recargar cada carro tarda 5 minutos aproximadamente, por eso se forman las colas. Sobre el desabastecimiento, mencionó que las labores de mantenimiento en la Planta de Melchorita (Pisco), puede ocasionar la falta del recurso por unos cuatro días, hecho que ocurriría una vez en dos meses. “Necesitamos más gasocentros claro que sí, estamos en el camino y búsqueda de eso”, expresó.

Tanto Mejía como Barreto coincidieron en que los mitos del bajo rendimiento en la altura fueron desechados con la experiencia del último año. Aseguraron que los carros operan en Cusco sin problemas hasta una altura de 3 700 msnm y que los motores no fueron dañados como se pensaba. Además, los sistemas colocados son duales, pueden usar gasolina y GNV.

Una adversidad pendiente de superar es el número limitado de centros de conversión. Solo existen dos autorizados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) en Cusco. Según Barreto, reconvierten entre 4 a 6 seis carros por día. Es decir, en un año podrían apenas sumarse mil vehículos más que funcionan con GNV. “ En Cusco somos más de 30 mil vehículos que podrían reconvertirse ”, agregó Mejía.

El funcionario agregó que las condiciones están dadas para la masificación, pues mientras la gasolina se eleva cada vez más, el precio del pie cúbico de gas natural está estancado desde hace 22 años.

Arequipa sin gasocentros

En contraste, en Arequipa son nulos los esfuerzos para concretar el GNV. Según el especialista del gas y catedrático de la Universidad Católica de Santa María y la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Carlos Gordillo, el gobierno nacional debe dar muestras claras para una política de masificación de gas natural. “ No se trata de decir vamos a masificar y no dar incentivos o ayudar para que la población pueda hacer el cambio . En el caso del GNV se necesitan gasocentros para recibir el gas natural comprimido”, explicó.

Aclaró que el gas comprimido no es lo mismo que el gas licuefactado, para este último, la Ciudad Blanca si tiene dos plantas regasificadoras. “La gente confunde., una cosa es que tu vehículo está transformado para GLP y otra cosa es que reciba gas natural. No hay ningún vehículo con GNV en Arequipa, solo GLP que está por las nubes y ya no conviene”, apuntó.

Gordillo lamentó que Arequipa no sea parte del programa ahorro de GNV y que aún no se hayan dado ni los primeros pasos para reemplazar la gasolina o el GLP por el gas natural. Dijo que el Ejecutivo Nacional debe invertir y emitir normas para que, en primer lugar, se garantice el recurso para la región y los flujos de abastecimiento continuos. “Como se habrá interés de un inversionista si no se sabe si habrá el recurso”.

En segundo lugar, deben iniciar la construcción de los gasocentros valorizados en alrededor de un millón de soles cada uno. Ya en ese escenario incentivar que los conductores hagan el cambio de sus vehículos. “Si no se dan las facilidades ocurrirá lo mismo que el gas natural domiciliario, no se logró el cambio masivo que se esperaba porque modificar el sistema implica una gran inversión, es caro”, agregó.

Programa Ahorro GNV

Este programa se ejecuta en Lima, Callao, Junín, Ica, Cusco, Piura, La Libertad, Áncash y Lambayeque , y se proyecta extenderse a otras regiones del país en la medida que estas cuentan con estaciones de servicio de gas natural, tal como es el caso de Cajamarca, Arequipa y Tumbes.