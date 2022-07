La historia de siempre, regiones tienen plata pero no saben cómo gastarla

Tacna es la región que más ejecutó su presupuesto en el sur del país y la segunda a nivel nacional. Sin embargo, su avance es apenas del 35.9%. A mitad de año, solo gastó un tercio de sus recursos destinados para obras. Pese a las desbordantes necesidades, los gobiernos regionales presentan una baja ejecución presupuestal de proyectos que deberán revertir en menos de seis meses que queda de gestión.

Según el portal web de Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Cusco se encuentra entre las diez regiones con mejor ejecución, pero con el 30.5%. El presupuesto para obras de la región imperial supera los S/839 millones, la cuarta más millonaria del país.

Piura ocupa el primer lugar (S/973 millones), le sigue Arequipa (S/868 millones) y Cajamarca (S/860 millones).

El consejero regional Jorge Segura cuestionó el nivel de ejecución en Cusco y el poco avance en proyectos emblemáticos como la Vía Expresa y el hospital Antonio Lorena. “ Con ese presupuesto tendríamos que haber avanzado los proyectos emblemáticos y liquidado los pequeños . Muchas obras han sido entregadas, pero les falta equipamiento. No olvidemos que este año las transferencias ya deben comenzar según recomendó la Contraloría, ojalá por lo menos se logre el 80%. En mi caso yo tengo un sinsabor a medio año de que termine esta gestión”, expresó.

Sin embargo, Arequipa es un caso más crítico. La región del Misti es una de las siete regiones del país con menor gasto , solo ejecutaron el 20 %, según Consulta Amigable. José Luis Hancco, presidente del Consejo Regional hizo hincapié en tomar en cuenta el presupuesto comprometido a la fecha que asciende a S/204 millones 873 mil.

Pese a ello, Hancco reconoció la ineficiencia y responsabilizó a la gestión del gobernador Elmer Cáceres. Dijo que Kimmerlee Gutiérrez heredó proyectos mal elaborados y contratos con vicios que causó obras con retrasos. “ Por ejemplo la planta de tratamiento de Socabaya es un proyecto de cuatro millones, ya está en seis millones y no se culmina porque se está modificaciones al proyecto y esa es la característica lamentablemente de los proyectos”, dijo.

Para Hancco, en lo que queda de la gestión debe darse continuidad de funcionarios para garantizar la ejecución de obras y presupuesto antes de iniciar las transferencias. “Iniciado julio se hizo un cambio del gerente de Infraestructura. Eso genera modificaciones en las sub gerencias y eso impactará en obras”, cuestionó.

Ministerios también son ineficientes