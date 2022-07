Precio del dólar cerró al alza la primera sesión de julio y se ubicó en S/ 3,8440

El precio del dólar cerró al alza la jornada de este 1 de julio del 2022 y se ubicó en S/ 3,8440. Así, avanzó 0,44% en relación al último cierre de junio cuando llegó a S/ 3,8270, de acuerdo con el reporte del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

En en el mercado paralelo a las 2.00 p. m. el billete verde cotizaba a S/ 3,810 la compra y S/ 3,860 la venta. Por su parte, en el mercado interbancario se vendía a S/ 3,76 y compraba en S/ 3,94 en las ventanillas del Banco de Crédito del Perú (BCP).

La jornada de hoy comenzó con la apertura del mercado en S/ 3,8350, bastante demanda de off shore y algunos corporativos locales. El Banco Central colocó swap cambiario venta por US$ 300, US$ 200 y US$ 200 millones, según Alexander Javier Bernaola, Trader de divisas de Renta4 SAB

Asimismo, en el mercado se negociaron US$ 217 millones a un precio promedio de S/ 3,8554. En tanto, las monedas en LATAM amanecieron depreciando y el dólar índex (DXY) cotizando en 105.18 al cierre del mercado.

En el contexto local, la producción del sector minero en el Perú cayó en 10,69% interanual, debido a las protestas en las principales mineras. Los envíos de este sector representan el 60% de las exportaciones totales del país.