Ingreso de turistas se podría reducir hasta en 25% por alerta de Estados Unidos

El Departamento de Estado de EE. UU. actualizó el último miércoles la información sobre los motivos por los que no es recomendable para sus ciudadanos viajar a Perú. De esta manera nos ubican en un nivel de alerta 3, siendo 4 el máximo, que es no viajar al país bajo responsabilidad individual.

De continuar esta alerta, la proyección de ingreso de turistas en el segundo semestre podría reducirse hasta en 25%, según Carlos Canales, presidente de la Cámara Nacional de Turismo del Perú (Canatur).

Canales explica que la alerta de nivel 3 ya estaba vigente desde hace unos meses aunque no ha tenido un gran impacto; sin embargo, sí podría afectar si continúa, ya que entre junio y julio empieza la temporada alta y es cuando más extranjeros llegan a nuestro país.

“En el primer semestre del año ya estamos en 700.000 turistas. El segundo semestre siempre es mejor que el primero, eso significa que entre julio a diciembre deberían entrar no menos de 1 millón 200.000 personas. Esa proyección se puede poner en riesgo si no hay un trabajo coordinado de promoción de la imagen del Perú”, precisa Canales y agrega que a Ecuador también se ha calificado en el nivel 3, a pesar de que su situación de disturbios sociales es mayor a la de nuestro país.

Un factor que se debe considerar, según Canales, es cómo toman los turistas esta recomendación. Refiere que quienes tienen entre 18 a 45 años la toman en cuenta, pero aún así deciden viajar. Mientras que “una persona mayor, jubilada, que viene como parte de completar la experiencia de visitar una de las maravillas del mundo, cambia su decisión y dice ‘mejor no viajo’ y se va otro lugar”.

Por su parte, Ricardo Acosta, presidente de la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo (Apavit) precisó que una alerta así “afecta a todo el Perú, especialmente a Cusco, donde además se tiene un problema de aforo. En este momento no se puede ingresar a Machu Picchu hasta el 10 de julio, y para el Huayna Picchu no hay ingreso hasta agosto. No hay por qué tener límite de aforo si la visita es al aire libre”.

Se requieren acciones

El presidente de Canatur señaló que enviará una carta a los titulares del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio del Interior para que hagan los esfuerzos necesarios en garantizar la seguridad ciudadana y mitigar los hechos de violencia social que puedan darse.

Además, se debe convocar a la Embajada de EE. UU. a un diálogo para aclarar que las zonas turísticas del país no tienen riesgos y que conflictos como los que hay en La Bambas, por ejemplo, no afectan el ingreso a Machu Picchu, ni al Valle Sagrado o a la propia ciudad, señaló Canales.

Por su parte, la Cancillería del Perú comunicó que en un encuentro entre el canciller César Landa y autoridades de EE. UU. “se aclaró que la recomendación de no viajar, como en años previos, se refiere al Vraem y la zona limítrofe con Colombia, y no a todo el territorio nacional”.

Mientras el titular del Mincetur, Roberto Sánchez, señaló ayer que el “Perú es un país multicultural, lleno de tradiciones y una laureada gastronomía. Entendemos las recomendaciones, pero el Gobierno está comprometido con la seguridad de los visitantes, por ello los invitamos a visitar nuestro país”.

EE. UU. es el principal origen de turistas

Estados Unidos es el principal país emisor de turistas a nuestro país. En 2021, registró 177.000 visitantes. Y este año, al 26 de junio, ingresaron 206.427 norteamericanos, según Mincetur.

En lo que va del 2022, el arribo de ciudadanos de EE. UU. a Perú equivale al 29,5% de ingresos totales. Destacan motivos como vacaciones, recreación, negocios, asistir a eventos y otros.

Pedro Francke, exministro de Economía, señaló que la alerta sobre el Perú significa un duro golpe al turismo y que es injustificado. “En condiciones adversas dificulta aún más la creación de empleo. Necesitamos respuestas eficaces ante la crisis de economías populares,” afirmó.