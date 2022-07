Congreso aprueba ley que permitirá comercio electrónico desde Zofratacna

El último jueves 30 de junio, el Congreso de la República aprobó con 83 votos a favor, 14 en contra y 11 abstenciones la denominada Ley de Comercio Electrónico desde la Zona Franca de Tacna (Zofratacna), que permitirá la reactivación económica de la región a través de las ventas que puedan realizar los empresarios de esta zona hacia todo el territorio nacional.

El presidente de Zofratacna, Luis Valdivia Salazar, informó que la Ley aprobada modifica el artículo 20 de la Ley 27688, Ley de Zona Franca y Comercial de Tacna, referida a la exoneración del IGV al comercio electrónico que se genere.

De esta manera, todos los peruanos podrán adquirir las diversas mercancías de la Zona Comercial de Tacna desde cualquier punto del Perú.

Cabe indicar que el 2019 se modificó la ley de Zofratacna, para que se realicen operaciones de comercio electrónico, acordes con las herramientas modernas, para darle mayor competitividad y cree ingresos a los empresarios de la región.

Sin embargo, por una interpretación restrictiva del Ministerio de Economía y Finanzas, el reglamento de dicha ley, publicado en marzo de 2021, estableció que las ventas serían gravadas con el IGV, lo cual hacía inviable la implementación de la norma.

“El dictamen aprobado el 30 de mayo es importante, puesto que la norma permitiría que cualquier persona del país adquiera los productos que se encuentran en el listado autorizado para su venta en la Zona Comercial de Tacna”, destacó Luis Valdivia.

Los productos que tendrían mayor movimiento en esta modalidad son: ropa de marca, zapatillas de marca, ropa deportiva, artículos de tocador, adornos, perfumes, whisky, ron, artículos de ferretería, pequeños artículos electrodomésticos y electrónicos.

Cabe indicar que la mayoría de estos productos son traídos directamente del exterior por comerciantes que los venden al detalle en más de diez mil puntos de venta en la Zona Comercial de Tacna y que ya se han realizado diversas reuniones con los representantes de la Asociación Junta de Usuarios de la Zona Comercial de Tacna para capacitarlos y tengan todos las herramientas para vender hacia todo el país.

Se debe tener en cuenta que las compras del exterior, a través de Aliexpress, Amazon, Linio, entre otros, no aportan al fisco el impuesto a la renta, no pagan aranceles por montos menores a US$ 200 y no están sujetos a un listado, cantidades y montos de productos; mientras que los usuarios de Zona Comercial de Tacna están afectos al impuesto a la renta y sus mercancías han pagado el Arancel Especial del 6% que ha permitido recaudar US$ 283 millones para el desarrollo de las regiones de Moquegua, Arequipa, Piura y Tacna.

Además, los productos que se venden en la Zona Comercial de Tacna corresponden a aproximadamente 1.500 productos y están sujetos a una franquicia de compra que es exclusiva para uso y consumo del comprador.