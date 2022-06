El precio del dólar sube y cierra en S/ 3,8270

El precio del dólar cerró al alza la jornada de este jueves 30 de junio y se situó en S/ 3,8270. De esta manera, avanzó 1% en relación al cierre del martes cuando culminó la sesión en S/ 3,7890, según el reporte del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Así volvió a superar la barrera de los S/3,80 que se registró por última vez el 9 de mayo.

Por su parte, en el mercado paralelo, el billete verde cotiza en S/ 3,77 la compra y S/ 3,82 la venta. Mientras que en el mercado bancario, en las ventanillas del Banco de Crédito del Perú (BCP), la divisa estadounidense se compra a S/ 3,7490 y se vende a S/ 3,9290.

En lo que va del año presenta una variación acumulada de -4,11%.

PUEDES VER: Las AFP buscan que el Estado aporte para las pensiones

De acuerdo a Alexander Javier Bernaola, trader de divisas de Renta4 SAB, la jornada de hoy comenzó con la apertura del mercado en S/3,8040, debido al risk off por posible riesgo de recesión de Estados Unidos.

Por otro lado, tuvimos vencimientos del BCRP, además el ruido político en el país hizo que el dólar tenga máximos de S/3,8360. El Banco Central vendió US$ 162 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,8316 por dólar y coloco swaps cambiarios venta por US$ 42 y US$ 139 millones, para que no se deprecie la moneda.

En el mercado se negociaron US$ 490.2 millones a un precio promedio de S/3,8294.

Las monedas en América Latina amanecieron depreciadas y el dólar índex (DXY) cotizaba en 104.70 al cierre del mercado.

Debido al incremento de las tasas de interés y los datos de la economía todo apunta a una recesión por parte de Estados Unidos. Ya que el gasto del consumidor es cada vez es menor, esta situación ha sido compensada por el sector inmobiliario, los servicios públicos y los viajes internacionales, según el especialista.