Cajas municipales dejarían de otorgar créditos menores a S/9.200

El último lunes 27 de junio, la Comisión de Economía del Congreso de la República aprobó el dictamen que busca que se reconozca como “buen pagador” a aquellas personas que accedieron a un crédito y cumplieron con sus pagos por más de 6 meses consecutivos, y que con esa recalificación se les reduzca las tasas de interés.

La medida aplicaría para las personas que hayan recibido créditos de consumo, créditos de consumo de bajo monto y préstamos para micro y pequeñas empresas (mypes) cuyo monto sea igual o menor de 2 UIT (S/9.200) y que vienen cumpliendo puntualmente con el pago de sus préstamos. Y se perdería esta calificación si se retrasan en el pago por más de 8 días, ajustándose nuevamente a la tasa de interés inicial.

Al respecto, la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (Fepcmac) se mostró en contra y señalaron que —de promulgarse la medida— las microfinancieras dejarían de dar préstamos de hasta S/9.200, que es el monto al que apunta el dictamen.

“Vamos a tener que subir nuestro ticket y prestar a deudores que tengan un crédito mayor que ese monto. La ley haría que sea el Parlamento el que gestionaría la cartera de las cajas, lo cual desalentaría los créditos a estos pequeños prestatarios y va en contrasentido al propósito de la norma, que es la inclusión financiera. Hay un desconocimiento absoluto de cómo se mueve la industria”, apuntó Jorge Solís, presidente de la Fepcmac.

El representante de las cajas municipales explicó que actualmente existen parámetros de calificación y cada entidad financiera gestiona el riesgo crediticio a través de factores como el flujo de caja, la capacidad de pago, la solvencia de prestatarios y el patrimonio, para con eso determinar el crédito y los intereses. “No es solamente por la voluntad de pago, como quiere establecerlo el Congreso”.

Solís agregó que esta medida no impactaría tanto a los bancos, pero sí a las microfinancieras, que son las entidades que dan microcréditos a las mypes y personas naturales.

“Esta medida no afecta a los créditos corporativos, no afecta a los bancos. Por eso, los bancos no se han pronunciado, porque a ellos no los toca”, manifestó.

Cabe precisar que este dictamen aún está pendiente de ser debatido en el Pleno del Congreso de la República.

Subirían tasas. La SBS señaló que esta medida generaría que las entidades suban las tasas de interés, para luego cumplir con reducirlas.